Maioria das rodovias do estado é "regular" e precisa de investimentos bilionários, diz pesquisa

Divulgada nesta segunda (9), a edição de 2026 do "guia das rodovias" da CNT analisou 3.190 quilômetros de estradas em Pernambuco. Isso representa 2,8% do total pesquisado no Brasil

Melhora do estado geral das estradas está associada às concessões e ao melhor direcionamento de recursos (Arquivo/DER)

A Pesquisa CNT Rodovias 2026, divulgada nesta segunda (9), aponta que a maioria das estradas que cortam Pernambuco é classificada como “regular”. O levantamento também mostra que houve melhora em alguns aspectos, como o estado-geral, das estradas, mas alerta para a necessidade de investimentos bilionários na recuperação, reconstrução e manutenção.

A Confederação Nacional do Transporte revela, ainda, o aumento do custo do transporte por causa das condições do pavimento e os impactos disso na competitividade e nos preços dos produtos transportados.

A pesquisa foi feita em todos os estados. Avaliou 114.907 quilômetros de rodovias pavimentadas em todo o país, sendo 83.038 quilômetros (72,3%) sob gestão pública e 31.869 quilômetros (27,7%) privatizados. O estudo considera as características pavimento, sinalização e geometria da via, que fundamentam a classificação do Estado Geral em cinco categorias: ótimo, bom, regular, ruim e péssimo.

Em Pernambuco, a edição de 2026 do “guia das rodovias” da CNT analisou 3.190 quilômetros. Isso representa 2,8% do total pesquisado no Brasil.

De início, foi elaborado um levantamento sobre o “Estado Geral” das rodovias. No estado, 38,6% da extensão avaliada foram classificadas como “ótimo” ou “bom”. O “ótimo” ficou com 6,6% e o “bom“, com 32,0%.

A maioria das estradas avaliadas está na classificação 61,4% “regular”, “ruim” ou “péssimo”. Detalhando, o levantamento mostra 41,8% de estradas em situação “regular”, 13,6% em situação “ruim) e 6,0% em condição “péssima”.

Pavimento

Ainda segundo o estudo, 51,9% da extensão avaliada foram classificadas como “ótimo” ou “bom”, sendo 33,9% “ótimo” e 18,0% “bom”. Ao todo, 48,1% classificadas como “regular”, “ruim” ou “péssimo”.

Detalhando, a CNT aponta, no quesito pavimento, 31,3% “regular” , 14,7% “ruim” e 2,1% “péssimo”. O estado, conforme o estudo, não tem estrada com “pavimento totalmente destruído”.

Sinalização

Ao todo, 38,6% da extensão avaliada foram classificadas como “ótimo” ou “bom”, sendo 8,9% “ótimo” e 29,7% “bom”. A maioria, 61,4% do total, está na classificação “regular”, “ruim” ou “péssimo”.

Detalhando, (36,3% ficou em “regular” , 14,5% em “ruim” e 10,6% “péssimo”. Um alerta da CNT aponta que 9,6% da estradas est]ao sem faixa central e 14,0% não têm faixas laterais.

Geometria da Via (traçado)

Sobre o traçado das rodovias, a pesquisa aponta que 33,8% delas foram avaliadas como “ótimo” ou “bom”, sendo 18,5% “ótimo” e 15,3% “bom”.

Além disso, 66,2% das estradas analisadas estão nas categorias “regular”, “ruim” ou “péssimo”. Detalhando, há 30,6% para “regular”, 19,2% para “ruim” e 16,4% para “péssimo”.

Nesse caso, a CNT ressalta que as pistas simples predominam em 83,3%. Outro problema é a falta acostamento em 37,5% dos trechos avaliados.

Outro ponto de atenção é: 63,0 % dos trechos com curvas perigosas não têm sinalização. Pernambuco tem pontos críticos: a Pesquisa identifica 36 no estado.

Impactos

O levantamento mostra que as condições do pavimento no estado geram um aumento de custo operacional do transporte de 27,7%. “Isso se reflete na competitividade do Brasil e no preço dos produtos”, observa a pesquisa.

Investimentos

O “guia da CBT” informa que, para recuperar as rodovias em Pernambuco, com ações emergenciais (reconstrução e restauração) e manutenção, seria necessário fazer um investimento de R$ 3,15 bilhões.

Desse total, cerca de R$ 1,5 bi deveriam ser investidos na malha que está sob a jurisdição do estado e a maioria, nas estradas federais.

Na campanha eleitoral de 2026, o governo de Raquel Lyra usou na propaganda política um dado sobre a recuperação de mais de 1,8 mil quilômetros de rodovias, ao longo da primeira gestão.

O chamado programa PE na Estrada, de acordo com dados do governo, investiu R$ 7 bilhões. Também informou que, para o segundo mandato, até 20230, estariam, previstos serviços de mais 3 mil, quilômetros de rodovias.

Acidentes

A CNT também calculou o custo dos acidentes nas rodovias que cortam Pernambuco. O prejuízo gerado pelos sinistros de trânsito, segundo o levantamento, foi de R$ 806,58 milhões, em 2025.

Meio ambiente

Em 2026, a pesquisa estima que houve um acréscimo de consumo excedente de aproximadamente 24,3 milhões de litros de óleo diesel por causa da má-qualidade do pavimento da malha rodoviária no estado.

Foi estimada, ainda, a emissão de 63,92 mil toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera, considerando o dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) e o metano (CH4). Esses desperdícios causaram dispêndios adicionais, estimados em R$ 147,72 milhões.

Comparativos

Em 2026, Pernambuco teve registrados 210 quilômetros em situação considerada “ótima”. Em 2025, havia 1 quilômetro nessa situação. O resultado mais próximo desse númeto foi notificado em 2023, com 140 quilômetros.

As estradas classificadas na categoria “bom” também tiveram aumento. Eram 954 KM, em 2025, e agora, são 1.021 quilômetros.

A situação “regular” saiu de 1.298 KM, em 2025, para 1.333 Km, em 2026. O “ruim” baixou de 679 KM, em 2025, para 435 Km, em 2026. O “ péssimo” saiu de 257 Km, em 2025”, EM 2025, PARA 191 Km, em 2026.

Estado geral das estradas em KM



Estado Geral 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Ótimo 139 94 140 65 1 210 Bom 753 982 937 1.001 954 1.021 Regular 1.271 1.208 1.171 1.277 1.298 1.333 Ruim 482 580 681 460 679 435 Péssimo 558 336 262 386 257 191

Ranking

No ranking estadual, a BR-213, entre o litoral e o Sertão, aparece com a classificação “bom”. Fica em primeiro lugar com mais de 500 quilômetros avaliados, entre o Recife e Parnamirim.

A Br-101 também está em “boa situação”, com mais de 100 quilômetros analisados, entre o Recife e Goiana na Mata Norte. A BR1014, no Agreste, também está em situação "boa".

Dentre as estradas em situação regular aparecem as PEs 265, no Sertão, e BR110, na mesma região. As PEs-60, no litoral Sul, E 90, no Agreste, estão na classificação “ruim”.

As PEs 177 e 545 estão na classificação “péssimo”. A primeira fica no Agreste e a segunda, no Sertão.

No Brasil

O levantamento publicado nesta segunda mostra que a infraestrutura rodoviária brasileira apresentou avanços em 2026, mas ainda enfrenta desafios que afetam a segurança dos usuários, a eficiência logística e a competitividade da economia.

Na comparação com o ano passado, a proporção de trechos classificados como “ótimo” ou “bom” no Estado-Geral passou de 37,9% (43.301 km) para 41,1% (47.215 km), um avanço de 3,2 pontos percentuais. Já a parcela de rodovias classificadas como Ruim ou Péssimo recuou de 19,1% (21.804 km) para 16,4% (18.900 km).

Apesar da evolução, 58,9% da extensão pesquisada (67.692 km) ainda apresenta algum tipo de deficiência.

A categoria “regular” concentra a maior parcela, com 42,5% (48.792 km). Já 12,5% (14.366 km) das rodovias foram classificadas como “ruim”, enquanto 3,9% (4.534 km) receberam avaliação como “péssimo”.

“O resultado reforça a importância da manutenção preventiva para evitar o agravamento das condições da infraestrutura e a necessidade de intervenções mais complexas e onerosas”, destaca a pesquisa.

Para o presidente do Sistema Transporte, Vander Costa, a melhora registrada em 2026 demonstra que os investimentos e as ações de conservação produziram resultados concretos. “O desafio agora é garantir a continuidade desses esforços, ampliar a capacidade de investimento e priorizar os trechos que mais comprometem a segurança e a eficiência do transporte”.

A CNT identificou ainda 3.119 pontos críticos na malha pesquisada em 2026, 45,3% a mais que no ano anterior, um acréscimo de 973 ocorrências. Entre os problemas encontrados estão 2.603 buracos grandes, alta de 51,7% em relação a 2025, além de 304 erosões na pista (+22,6%) e 97 quedas de barreira (+18,3%).

Foram identificadas, ainda, 63 pontes estreitas, frente a 57 no ano anterior. Essas ocorrências comprometem a segurança, dificultam a circulação e demandam intervenções prioritárias.

Detalhes

Entre as características avaliadas pela Pesquisa com relação à pavimento, sinalização e geometria da via, a sinalização apresentou crescimento mais expressivo.

A proporção de rodovias classificadas como “ótimo” ou “bom” no quesito sinalização passou de 50,4%, em 2025, para 60,2%, em 2026, um avanço de 9,8 pontos percentuais. A geometria da via teve variação moderada: o percentual de trechos classificados como “ótimo” ou “bom” passou de 37,8% para 39,2%.

Já o pavimento permanece como um dos principais desafios. Em 2026, 57,2% da extensão avaliada, o equivalente a 65.783 quilômetros, apresenta algum tipo de deficiência nessa característica, frente a 56,5% em 2025.

O percentual de trechos classificados como “ótimos” ou “bons” caiu de 43,5% para 42,8% no período.

As condições do pavimento interferem diretamente no desempenho do transporte, com reflexos sobre o consumo de combustível, o desgaste dos veículos, o tempo de viagem e a segurança viária.

As privatizadas

A Pesquisa continua evidenciando diferenças entre os modelos de gestão. Nas rodovias concedidas, 67,6% da extensão avaliada foi classificada como “ótima” ou “boa” no Estado-Geral, enquanto na malha sob a gestão pública, 31,0% recebeu essa classificação, deixando 69,0% da malha em gestão pública nas categorias “regular”, “ruim” ou “péssima”.

No pavimento, a proporção de trechos “ótimos” ou “bons” foi de 63,2% nas rodovias concedidas e de 35,0% nas públicas.

“Os resultados reforçam a importância de investimentos contínuos e da articulação entre recursos públicos e privados para a conservação e a recuperação da infraestrutura”, aponta o estudo.

Investimentos

Para enfrentar as deficiências identificadas, a Pesquisa CNT de Rodovias 2026 estima a necessidade de R$ 105,93 bilhões em investimentos destinados à reconstrução, restauração e manutenção dos trechos avaliados.

“A melhoria da infraestrutura depende da continuidade dos recursos para conservação, recuperação e manutenção dos trechos, além da eliminação de pontos críticos. O planejamento de longo prazo e a complementaridade de investimentos público e privado são fundamentais para ampliar a qualidade da malha e contribuir para a segurança e a eficiência do transporte”, declarou a diretora executiva da CNT, Fernanda Rezende.

Custos

Segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2026, as condições inadequadas do pavimento elevam, em média, em 31,8% os custos operacionais dos transportadores, em comparação com a circulação em rodovias com pavimento Ótimo. O levantamento também estima um consumo excedente de aproximadamente 1,02 bilhão de litros de óleo diesel, com gasto adicional de R$ 6,2 bilhões. As deficiências identificadas estão associadas ainda à emissão de cerca de 2,7 milhões de toneladas de CO2 equivalente.