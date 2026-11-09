Maioria das rodovias do estado é "regular" e precisa de investimentos bilionários, diz pesquisa
Divulgada nesta segunda (9), a edição de 2026 do "guia das rodovias" da CNT analisou 3.190 quilômetros de estradas em Pernambuco. Isso representa 2,8% do total pesquisado no Brasil
Publicado: 09/11/2026 às 13:24
Melhora do estado geral das estradas está associada às concessões e ao melhor direcionamento de recursos (Arquivo/DER)
A Pesquisa CNT Rodovias 2026, divulgada nesta segunda (9), aponta que a maioria das estradas que cortam Pernambuco é classificada como “regular”. O levantamento também mostra que houve melhora em alguns aspectos, como o estado-geral, das estradas, mas alerta para a necessidade de investimentos bilionários na recuperação, reconstrução e manutenção.
A Confederação Nacional do Transporte revela, ainda, o aumento do custo do transporte por causa das condições do pavimento e os impactos disso na competitividade e nos preços dos produtos transportados.
A pesquisa foi feita em todos os estados. Avaliou 114.907 quilômetros de rodovias pavimentadas em todo o país, sendo 83.038 quilômetros (72,3%) sob gestão pública e 31.869 quilômetros (27,7%) privatizados. O estudo considera as características pavimento, sinalização e geometria da via, que fundamentam a classificação do Estado Geral em cinco categorias: ótimo, bom, regular, ruim e péssimo.
Em Pernambuco, a edição de 2026 do “guia das rodovias” da CNT analisou 3.190 quilômetros. Isso representa 2,8% do total pesquisado no Brasil.
De início, foi elaborado um levantamento sobre o “Estado Geral” das rodovias. No estado, 38,6% da extensão avaliada foram classificadas como “ótimo” ou “bom”. O “ótimo” ficou com 6,6% e o “bom“, com 32,0%.
A maioria das estradas avaliadas está na classificação 61,4% “regular”, “ruim” ou “péssimo”. Detalhando, o levantamento mostra 41,8% de estradas em situação “regular”, 13,6% em situação “ruim) e 6,0% em condição “péssima”.
Pavimento
Ainda segundo o estudo, 51,9% da extensão avaliada foram classificadas como “ótimo” ou “bom”, sendo 33,9% “ótimo” e 18,0% “bom”. Ao todo, 48,1% classificadas como “regular”, “ruim” ou “péssimo”.
Detalhando, a CNT aponta, no quesito pavimento, 31,3% “regular” , 14,7% “ruim” e 2,1% “péssimo”. O estado, conforme o estudo, não tem estrada com “pavimento totalmente destruído”.
Sinalização
Ao todo, 38,6% da extensão avaliada foram classificadas como “ótimo” ou “bom”, sendo 8,9% “ótimo” e 29,7% “bom”. A maioria, 61,4% do total, está na classificação “regular”, “ruim” ou “péssimo”.
Detalhando, (36,3% ficou em “regular” , 14,5% em “ruim” e 10,6% “péssimo”. Um alerta da CNT aponta que 9,6% da estradas est]ao sem faixa central e 14,0% não têm faixas laterais.
Geometria da Via (traçado)
Sobre o traçado das rodovias, a pesquisa aponta que 33,8% delas foram avaliadas como “ótimo” ou “bom”, sendo 18,5% “ótimo” e 15,3% “bom”.
Além disso, 66,2% das estradas analisadas estão nas categorias “regular”, “ruim” ou “péssimo”. Detalhando, há 30,6% para “regular”, 19,2% para “ruim” e 16,4% para “péssimo”.
Nesse caso, a CNT ressalta que as pistas simples predominam em 83,3%. Outro problema é a falta acostamento em 37,5% dos trechos avaliados.
Outro ponto de atenção é: 63,0 % dos trechos com curvas perigosas não têm sinalização. Pernambuco tem pontos críticos: a Pesquisa identifica 36 no estado.
Impactos
O levantamento mostra que as condições do pavimento no estado geram um aumento de custo operacional do transporte de 27,7%. “Isso se reflete na competitividade do Brasil e no preço dos produtos”, observa a pesquisa.
Investimentos
O “guia da CBT” informa que, para recuperar as rodovias em Pernambuco, com ações emergenciais (reconstrução e restauração) e manutenção, seria necessário fazer um investimento de R$ 3,15 bilhões.
Desse total, cerca de R$ 1,5 bi deveriam ser investidos na malha que está sob a jurisdição do estado e a maioria, nas estradas federais.
Na campanha eleitoral de 2026, o governo de Raquel Lyra usou na propaganda política um dado sobre a recuperação de mais de 1,8 mil quilômetros de rodovias, ao longo da primeira gestão.
O chamado programa PE na Estrada, de acordo com dados do governo, investiu R$ 7 bilhões. Também informou que, para o segundo mandato, até 20230, estariam, previstos serviços de mais 3 mil, quilômetros de rodovias.
Acidentes
A CNT também calculou o custo dos acidentes nas rodovias que cortam Pernambuco. O prejuízo gerado pelos sinistros de trânsito, segundo o levantamento, foi de R$ 806,58 milhões, em 2025.
Meio ambiente
Em 2026, a pesquisa estima que houve um acréscimo de consumo excedente de aproximadamente 24,3 milhões de litros de óleo diesel por causa da má-qualidade do pavimento da malha rodoviária no estado.
Foi estimada, ainda, a emissão de 63,92 mil toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera, considerando o dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) e o metano (CH4). Esses desperdícios causaram dispêndios adicionais, estimados em R$ 147,72 milhões.
Comparativos
Em 2026, Pernambuco teve registrados 210 quilômetros em situação considerada “ótima”. Em 2025, havia 1 quilômetro nessa situação. O resultado mais próximo desse númeto foi notificado em 2023, com 140 quilômetros.
As estradas classificadas na categoria “bom” também tiveram aumento. Eram 954 KM, em 2025, e agora, são 1.021 quilômetros.
A situação “regular” saiu de 1.298 KM, em 2025, para 1.333 Km, em 2026. O “ruim” baixou de 679 KM, em 2025, para 435 Km, em 2026. O “ péssimo” saiu de 257 Km, em 2025”, EM 2025, PARA 191 Km, em 2026.
Estado geral das estradas em KM
|Estado Geral
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Ótimo
|139
|94
|140
|65
|1
|210
|Bom
|753
|982
|937
|1.001
|954
|1.021
|Regular
|1.271
|1.208
|1.171
|1.277
|1.298
|1.333
|Ruim
|482
|580
|681
|460
|679
|435
|Péssimo
|558
|336
|262
|386
|257
|191
Ranking
No ranking estadual, a BR-213, entre o litoral e o Sertão, aparece com a classificação “bom”. Fica em primeiro lugar com mais de 500 quilômetros avaliados, entre o Recife e Parnamirim.
A Br-101 também está em “boa situação”, com mais de 100 quilômetros analisados, entre o Recife e Goiana na Mata Norte. A BR1014, no Agreste, também está em situação "boa".
Dentre as estradas em situação regular aparecem as PEs 265, no Sertão, e BR110, na mesma região. As PEs-60, no litoral Sul, E 90, no Agreste, estão na classificação “ruim”.
As PEs 177 e 545 estão na classificação “péssimo”. A primeira fica no Agreste e a segunda, no Sertão.
No Brasil
O levantamento publicado nesta segunda mostra que a infraestrutura rodoviária brasileira apresentou avanços em 2026, mas ainda enfrenta desafios que afetam a segurança dos usuários, a eficiência logística e a competitividade da economia.
Na comparação com o ano passado, a proporção de trechos classificados como “ótimo” ou “bom” no Estado-Geral passou de 37,9% (43.301 km) para 41,1% (47.215 km), um avanço de 3,2 pontos percentuais. Já a parcela de rodovias classificadas como Ruim ou Péssimo recuou de 19,1% (21.804 km) para 16,4% (18.900 km).
Apesar da evolução, 58,9% da extensão pesquisada (67.692 km) ainda apresenta algum tipo de deficiência.
A categoria “regular” concentra a maior parcela, com 42,5% (48.792 km). Já 12,5% (14.366 km) das rodovias foram classificadas como “ruim”, enquanto 3,9% (4.534 km) receberam avaliação como “péssimo”.
“O resultado reforça a importância da manutenção preventiva para evitar o agravamento das condições da infraestrutura e a necessidade de intervenções mais complexas e onerosas”, destaca a pesquisa.
Para o presidente do Sistema Transporte, Vander Costa, a melhora registrada em 2026 demonstra que os investimentos e as ações de conservação produziram resultados concretos. “O desafio agora é garantir a continuidade desses esforços, ampliar a capacidade de investimento e priorizar os trechos que mais comprometem a segurança e a eficiência do transporte”.
A CNT identificou ainda 3.119 pontos críticos na malha pesquisada em 2026, 45,3% a mais que no ano anterior, um acréscimo de 973 ocorrências. Entre os problemas encontrados estão 2.603 buracos grandes, alta de 51,7% em relação a 2025, além de 304 erosões na pista (+22,6%) e 97 quedas de barreira (+18,3%).
Foram identificadas, ainda, 63 pontes estreitas, frente a 57 no ano anterior. Essas ocorrências comprometem a segurança, dificultam a circulação e demandam intervenções prioritárias.
Detalhes
Entre as características avaliadas pela Pesquisa com relação à pavimento, sinalização e geometria da via, a sinalização apresentou crescimento mais expressivo.
A proporção de rodovias classificadas como “ótimo” ou “bom” no quesito sinalização passou de 50,4%, em 2025, para 60,2%, em 2026, um avanço de 9,8 pontos percentuais. A geometria da via teve variação moderada: o percentual de trechos classificados como “ótimo” ou “bom” passou de 37,8% para 39,2%.
Já o pavimento permanece como um dos principais desafios. Em 2026, 57,2% da extensão avaliada, o equivalente a 65.783 quilômetros, apresenta algum tipo de deficiência nessa característica, frente a 56,5% em 2025.
O percentual de trechos classificados como “ótimos” ou “bons” caiu de 43,5% para 42,8% no período.
As condições do pavimento interferem diretamente no desempenho do transporte, com reflexos sobre o consumo de combustível, o desgaste dos veículos, o tempo de viagem e a segurança viária.
As privatizadas
A Pesquisa continua evidenciando diferenças entre os modelos de gestão. Nas rodovias concedidas, 67,6% da extensão avaliada foi classificada como “ótima” ou “boa” no Estado-Geral, enquanto na malha sob a gestão pública, 31,0% recebeu essa classificação, deixando 69,0% da malha em gestão pública nas categorias “regular”, “ruim” ou “péssima”.
No pavimento, a proporção de trechos “ótimos” ou “bons” foi de 63,2% nas rodovias concedidas e de 35,0% nas públicas.
“Os resultados reforçam a importância de investimentos contínuos e da articulação entre recursos públicos e privados para a conservação e a recuperação da infraestrutura”, aponta o estudo.
Investimentos
Para enfrentar as deficiências identificadas, a Pesquisa CNT de Rodovias 2026 estima a necessidade de R$ 105,93 bilhões em investimentos destinados à reconstrução, restauração e manutenção dos trechos avaliados.
“A melhoria da infraestrutura depende da continuidade dos recursos para conservação, recuperação e manutenção dos trechos, além da eliminação de pontos críticos. O planejamento de longo prazo e a complementaridade de investimentos público e privado são fundamentais para ampliar a qualidade da malha e contribuir para a segurança e a eficiência do transporte”, declarou a diretora executiva da CNT, Fernanda Rezende.
Custos
Segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2026, as condições inadequadas do pavimento elevam, em média, em 31,8% os custos operacionais dos transportadores, em comparação com a circulação em rodovias com pavimento Ótimo. O levantamento também estima um consumo excedente de aproximadamente 1,02 bilhão de litros de óleo diesel, com gasto adicional de R$ 6,2 bilhões. As deficiências identificadas estão associadas ainda à emissão de cerca de 2,7 milhões de toneladas de CO2 equivalente.