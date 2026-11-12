MPPE e órgãos ambientais fazem vistoria em praias de Ipojuca para identificar problemas na orla

Inspeções percorreram trechos entre Camboa e Toquinho e devem subsidiar oficinas de participação social previstas para novembro e dezembro

Praias de Ipojuca passam por inspeção para subsidiar plano de gestão costeira (Foto: Dibulgação/MPPE)

Representantes do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e de órgãos ambientais e patrimoniais realizaram, nos dias 4 e 5 de novembro, vistorias em trechos do litoral de Ipojuca, no Grande Recife. A fiscalização percorreu a faixa costeira entre Camboa e Toquinho para identificar problemas ambientais e urbanos, conflitos de ocupação, condições de acesso e características sociais e econômicas da região.

A atividade contou com a participação de representantes da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Semas), da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), da Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano de Ipojuca e da Agência Municipal de Meio Ambiente. Pelo MPPE, participaram o 3º promotor de Justiça de Ipojuca, Luiz Eduardo Braga, e integrantes da equipe.

No primeiro dia, as equipes percorreram o trecho entre Camboa e Maracaípe, com atenção especial à região de Porto de Galinhas. No segundo, a vistoria foi concentrada no setor sul do município, entre Serrambi e Toquinho. O deslocamento ocorreu por outro acesso rodoviário, em razão da configuração territorial da região e da presença do Rio Maracaípe.

As inspeções integram a etapa preparatória do Projeto Orla, que prevê a realização de oficinas de participação integrada em novembro e dezembro de 2026. O levantamento deverá identificar diferentes padrões de ocupação e características da paisagem costeira, além de apontar áreas que precisam de estudos mais detalhados.

O relatório técnico também deverá indicar os principais representantes do poder público, da iniciativa privada e das comunidades tradicionais e locais que devem participar das próximas etapas. Pontos que necessitem de novas vistorias, documentação complementar ou análises específicas também serão registrados.

A atuação está relacionada ao Termo de Compromisso Ambiental firmado pelo município de Ipojuca com o MPPE em setembro de 2025. No documento, a prefeitura se comprometeu a cumprir as etapas e os prazos necessários à implementação do Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima, conhecido como Projeto Orla.

A iniciativa é coordenada pelo governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, e busca articular municípios, estados e União na gestão das áreas costeiras, especialmente aquelas pertencentes ao patrimônio público federal. Entre os objetivos estão o ordenamento da ocupação desses espaços e o uso sustentável dos recursos naturais.

