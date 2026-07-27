Obras na orla de Boa Viagem reacendem reclamação sobre despejo de água suja na praia

Frequentadores e trabalhadores afirmam conviver há cerca de 40 anos com o problema de água com mau cheiro e suja desaguando no mar nas proximidades do quiosque 27

Retroescavadeira da Prefeitura retira o acúmulo de resíduos da rede de drenagem (Foto Mauricio Ferry/DP Foto)

As obras de requalificação da orla de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, voltaram a expor uma antiga reclamação de comerciantes e trabalhadores que atuam na região. Nas proximidades do quiosque 27, eles afirmam conviver há cerca de 40 anos com o despejo de água contaminada na faixa de areia e defendem que a intervenção em andamento seja aproveitada para solucionar definitivamente o problema.

Durante visita ao local, a reportagem acompanhou equipes da Prefeitura do Recife utilizando uma retroescavadeira para retirar o acúmulo de resíduos da rede de drenagem, enquanto uma nova tubulação era instalada.

Segundo os comerciantes, sempre que chove o volume de água aumenta, levando mau cheiro e sujeira até a praia. Há quatro décadas trabalhando na área, um comerciante, que preferiu não se identificar, afirmou que diversas intervenções já foram realizadas, mas nenhuma resolveu a situação.

"Troca calçadão, troca tudo e nada é resolvido. A água da rua vai para a praia. Vem rato, barata, o mau cheiro e, quando enche, entra nos prédios. Esse projeto deveria levar essa água para o canal. Mas continua jogando no mar."

O comerciante também demonstrou preocupação com os impactos para quem depende do movimento da praia. "Quando isso acontece, a praia esvazia. A gente perde cliente. Sai projeto, entra projeto, e nada é feito."

O reciclador Marcos Benedito, de 55 anos, também acredita que a obra não resolverá o problema se a drenagem continuar desaguando no mesmo ponto.

"A obra está sendo legal para melhorar o espaço, mas o esgoto não vai servir para nada desse jeito. A água que vem da rua continua indo toda para a praia. O certo era abrir duas ruas e levar para o canal."

Segundo ele, a situação afeta moradores, comerciantes e frequentadores da orla há décadas.

"Já são 40 anos convivendo com isso. Todo mundo sofre: quem trabalha aqui, os moradores, os banhistas e os clientes. O que a gente pede é que esse esgoto seja levado para o canal."

O que diz a Prefeitura do Recife

Até a publicação dessa matéria a Prefeitura do Recife ainda não tinha enviado a nota sobre as obras nas proximidades do quiosque 27.