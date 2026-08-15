"Obra tartaruga": população critica intervenção na orla de Olinda

Diario de Pernambuco esteve na orla de Olinda, no Grande Recife, e conversou com moradores, trabalhadores e transeuntes

Orla de Olinda (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A requalificação da orla de Olinda, no Grande Recife, tem sido motivo de insatisfação para quem mora, trabalha ou frequenta a Praia de Bairro Novo. A população que circula pelo trecho em obras da Avenida Ministro Marcos Freire critica o ritmo da intervenção urbanística, que completa dois anos no próximo mês de setembro. O Diario de Pernambuco esteve na região e viu de perto a situação.

Ao longo de alguns trechos, materiais da obra estão dispostos no calçadão, que ainda não foi finalizado. O tempo de execução tem causado impaciência na população.

“É uma ‘obra tartaruga’. Já faz de 1 ano e meio a 2 anos, e nunca acaba. Eles fazem só um pedaço, não terminam, passam para outro local e deixam inacabado. Ali na frente, está tudo inacabado. É essa situação”, comentou o comerciante Manoel (nome fictício), que trabalha há 20 anos na região.

O trabalhador pontua que havia outras demandas mais urgentes do que requalificar a orla. Ele lamenta, ainda, que os transtornos na localidade afastem o movimento de clientes.

“Não tem condições de você gastar numa obra dessa tanto dinheiro e tanta coisa para fazer aí, as ruas cheias de buraco. Estão fazendo ficar pior. Depois que der a primeira ou segunda chuva, acho que vai soltar tudo de novo [as pedras]”, acrescentou.

As pontuações, no entanto, vão além das obras. Quem depende do trecho relata acúmulo de entulhos, calçadas esburacadas e riscos constantes à integridade física de pedestres e praticantes de atividades físicas.

"Já faz ano que essas pedras viraram enfeite da praia, porque ninguém mexe. Passar por aqui é perigoso; esses dias machuquei o dedo numa topada por causa dos buracos", relata a estudante Beatriz Letícia, de 16 anos, moradora da área.

Banheiros

Ns banheiros públicos da orla de Olinda, o mau cheiro incomoda quem precisa usar o equipamento. Itens de higiene, como sabonete e papel higiênico, não foram vistos pela reportagem. Usuários reclamam que os espaços ficam fechados a partir das 16h.

"Não tem como andar de bicicleta ou correr direito. A segurança também está péssima, com muitos assaltos aqui recentemente. A gente fica à mercê, dependendo de uma atenção maior do poder público, porque até agora só fazem acumular pedra no meio do caminho, atrapalhando pedestres e comerciantes", desabafa o morador João Paulo, de 26 anos.

Projeto

Conforme dados oficiais da Prefeitura de Olinda referentes às intervenções, a obra abrange dois quilômetros, no trecho entre o Colégio Jussara Ferreira e a Praça Duque de Caxias (Praça do Quartel), com investimento de R$ 5,2 milhões.

O projeto prevê a aplicação de piso intertravado, demolição de piso existente, pintura dos bancos, sinalização horizontal e vertical da via, além da requalificação da Praça Duque de Caxias, com instalação de playground e novos equipamentos. A previsão inicial de finalização informada pela gestão é outubro deste ano.

Prefeitura de Olinda e SDS

O Diario de Pernambuco procurou a Prefeitura de Olinda para responder sobre os questionamentos quanto ao cronograma, limpeza e manutenção dos banheiros, bem como a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) a respeito dos relatos de insegurança na área.



A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Obras e das demais secretarias envolvidas na manutenção da área, informou que as obras de requalificação da orla seguem avançando de acordo com o cronograma estabelecido e dentro do prazo previsto para conclusão, em outubro de 2026.

De acordo com a prefeitura, o projeto inclui a aplicação de piso intertravado, com demolição do piso existente, pintura dos bancos, implantação de sinalização horizontal e vertical, além da requalificação da Praça Duque de Caxias, que contará com novos equipamentos e playground.

"A Prefeitura também mantém ações permanentes de manutenção e zeladoria na orla. Em relação à iluminação, uma equipe da Secretaria realiza verificações diárias no local, identificando e encaminhando eventuais necessidades de manutenção", afirma a gestão.

Ainda segundo a prefeitura, a coleta de lixo é realizada regularmente e a limpeza ocorre no período diurno, "enquanto a coleta nos prédios e estabelecimentos comerciais, incluindo restaurantes, é realizada no período noturno, de domingo a domingo".

Sobre os banheiros públicos da orla, a Secretaria de Gestão Urbana informa que a equipe responsável pela limpeza tem feito a devida reposição dos itens de higiene. Além disso, uma equipe técnica realizará um levantamento para identificar as adequações necessárias nos equipamentos e garantir melhores condições de uso para a população.

A Prefeitura reforça que os serviços de requalificação seguem dentro do planejamento previsto e que a conclusão da obra está mantida para outubro deste ano.

Até a publicação desta matéria, a SDS-PE não se pronunciou sobre a situação. O espaço segue aberto.