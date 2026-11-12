Governo investe R$ 3 milhões na Arena de Pernambuco para reformas e construção de museu

Contrato prevê intervenções na Tribuna de Honra e instalação de novos espaços no estádio, em São Lourenço da Mata. Obras integram preparação do equipamento para a Copa do Mundo Feminina de 2027

Arena Pernambuco passará por reforma (Foto: Divulgação)

A Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, passará por uma nova etapa de obras com valor de R$ 3,03 milhões do Governo do Estado. O projeto contempla a requalificação de camarotes, melhorias na Tribuna de Honra e a implantação de novos espaços, entre eles um museu e uma loja.

O contrato foi firmado com a empresa Multicon Engenharia Ltda., pelo valor de R$ 3.035.551,10. O extrato da contratação foi publicado nesta quinta-feira (12) no Diário Oficial do Estado, por meio da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab).

Além das intervenções nas estruturas já existentes, o projeto prevê a criação de um ambiente de regulação destinado ao atendimento de pessoas atípicas. Também está prevista a instalação de um espaço comercial e de um museu no equipamento esportivo.

O contrato tem vigência de nove meses, contados a partir da assinatura. Já o prazo estabelecido para a execução dos serviços é de três meses, a partir da emissão da ordem de serviço.

As melhorias fazem parte do conjunto de investimentos previstos para adequar a Arena de Pernambuco à realização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho.

Na preparação para o torneio, o estádio também receberá uma intervenção no campo de jogo. Em contrato assinado no dia 27 de outubro, a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), responsável pela administração do equipamento, contratou serviços de substituição do gramado, manutenção e adequação às exigências da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

Essa segunda contratação tem valor de R$ 4.994.900, quase R$ 5 milhões. Com os dois contratos, os investimentos nas intervenções anunciadas para o estádio somam aproximadamente R$ 8,03 milhões.