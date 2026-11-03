Espaço Ciência segue em obras após novo prazo; entrega à população fica para 2027

A equipe do Diario de Pernambuco esteve no equipamento na manhã desta terça-feira (3) e encontrou serviços de requalificação ainda em andamento. Previsão anterior era de conclusão em outubro

A previsão de abertura para o público é no primeiro semestre de 2027 (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Espaço Ciência, em Olinda, continua fechado e com obras de requalificação em andamento. Nesta terça-feira (3), a equipe do Diario de Pernambuco esteve no local e encontrou intervenções ainda sendo realizadas, apesar de a previsão anterior da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) ser de conclusão dos serviços em outubro deste ano.

De acordo com a Cehab, as obras serão entregues em dezembro de 2026. No entanto, a abertura ao público está prevista apenas para o primeiro semestre de 2027, sem definição de dia ou mês.

O equipamento está fechado desde setembro de 2025, quando começaram as obras de modernização. Inicialmente, a previsão era de que os trabalhos fossem concluídos em oito meses, com reabertura em maio de 2026. O prazo, no entanto, foi alterado posteriormente para outubro.

Em julho, a Cehab informou ao Diario que o cronograma havia sido reajustado por fatores como o atraso na aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 e as fortes chuvas registradas na Região Metropolitana do Recife em maio, que afetaram o andamento dos serviços de pavimentação.

Na ocasião, a companhia informou que a execução seria dividida em duas etapas. A primeira contemplaria serviços de pavimentação, construção de uma oficina, reforma de banheiros, instalação de gradil e requalificação da recepção. A segunda incluiria intervenções na área administrativa, instalações elétricas externas e construção de um novo acesso.

A previsão divulgada era de que a entrega final ocorresse em outubro, incluindo a montagem do mobiliário e a instalação de novos equipamentos.

Agora, no entanto, uma nova data foi anunciada pela companhia. De acordo com nota enviada ao Diario, as obras de requalificação do Espaço Ciência seguem em andamento e “envolvem um conjunto de intervenções complexas de infraestrutura, além da construção e adequação de novas áreas para ampliar e modernizar o equipamento”.

A Cehab afirma ainda que, por se tratar de uma obra de grande porte, o cronograma passou por ajustes necessários à execução dos serviços e à conclusão das diferentes etapas.

“As obras serão entregues pela Cehab em dezembro de 2026. Paralelamente, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) está trabalhando na aquisição de novos equipamentos e mobiliários que irão compor a estrutura renovada do espaço”, informou a nota.

O documento pontua ainda que a previsão da Secti é de que o Espaço Ciência seja reaberto ao público no primeiro semestre de 2027, com uma estrutura modernizada, novos ambientes e melhores condições para receber visitantes e promover atividades de divulgação científica.

Espaço Ciência

Localizado no bairro de Salgadinho, em Olinda, o Espaço Ciência é um museu interativo de divulgação científica, com atividades educativas e experiências voltadas principalmente para crianças e jovens. O equipamento recebe estudantes de escolas públicas e privadas e tem entrada gratuita.

A requalificação foi anunciada pelo Governo de Pernambuco em setembro de 2025. O investimento divulgado inicialmente foi de R$ 8,4 milhões, posteriormente atualizado para R$ 11,3 milhões, segundo informações repassadas pela Cehab.