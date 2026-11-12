Suspeitos investigados por tráfico e lavagem de dinheiro são alvo de 26 mandados em pernambuco e São Paulo

Investigação identificou organização criminosa que movimentava valores milionários e tinha um servidor público entre os envolvidos; a ação Rastro Selado foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (12)

Suspeitos investigados por tráfico e lavagem de dinheiro são alvo de 26 mandados em Pernambuco (Ascom/PCPE)

Uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro foi alvo de 26 mandados durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, deflagrada na manhã desta quinta-feira (12).

Ao todo, estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão e outros 13 de busca e apreensão, além de ordens judiciais para sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros.

As investigações começaram em outubro de 2024 e apontaram a atuação do grupo principalmente no Recife e em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana.

De acordo com a investigação, a organização utilizava operações financeiras para ocultar e dissimular recursos obtidos com o tráfico de drogas, dando aparência legal ao dinheiro ilícito. O esquema também contava com a participação de um servidor público.

Ainda segundo a Polícia Civil, a comercialização de entorpecentes tinha como público-alvo pessoas de elevado poder aquisitivo. A estrutura criminosa permitia movimentar grandes quantias e garantir lucros milionários aos integrantes.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital. A operação tem como alvos municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Olinda e Abreu e Lima, em Pernambuco, e a cidade de Carapicuíba, em São Paulo.

Também há atuação em unidades do sistema prisional, entre elas o Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco (Creed) e o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel).

A ação conta com apoio de setores de inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Corregedoria da Secretaria de Defesa Social, da Secretaria de Administração Penitenciária, do Grupamento Tático Aéreo e da Polícia Civil de São Paulo.

