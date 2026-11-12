Movimento social ocupa Prefeitura do Recife reivindicando moradia popular

Manifestantes chegaram à sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, Bairro do Recife, por volta das 8h da manhã

Manifestantes do MLB chegaram ao Cais do Apolo por volta das 8h desta quinta-feira (12) (MLB/Divulgação)

Um grupo integrante de um movimento social que luta por moradia ocupou a sede da Prefeitura do Recife (PCR), no Cais do Apolo, área central da capital, na manhã desta quinta-feira (12). Os manifestantes do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) chegaram ao local por volta das 8h para tentar uma reunião com a gestão municipal, segundo a organização.

O ato faz parte de um dia nacional de mobilizações, realizado em 20 estados brasileiros, para denunciar o déficit habitacional e cobrar políticas efetivas de moradia popular.

Em nota, o movimento afirmou que o objetivo é “cobrar a regularização fundiária de ocupações, a ampliação do auxílio-moradia e o uso de terrenos ociosos para conjuntos habitacionais voltados à população de baixa renda”. Sete representantes do grupo entraram em reunião com integrantes da gestão municipal.

“Faz quatro anos que a gente está nessa luta para adquirir a nossa casa. Então, hoje nós decidimos que o movimento é em todo o estado [...] Eu espero pela vitória, pelo resultado bom que vamos ter daqui a pouco”, relatou uma das manifestantes, Gilda Duque, de 64 anos.

Em imagens recebidas pelo Diario de Pernambuco, é possível observar o grupo concentrado na recepção do edifício-sede, onde os atendimentos foram suspensos temporariamente.

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Posicionamento da gestão municipal

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife informou que o grupo não apresentava reivindicações nem mantinha diálogo há mais de um ano com a administração e que tentou invadir o prédio público, além de praticar atos de depredação do patrimônio.

“A gestão municipal repudia quaisquer atos de violência, sobretudo contra servidores públicos municipais no exercício de funções. Mesmo diante da postura beligerante, representantes da gestão municipal irão receber lideranças do movimento para ouvir as demandas e avaliar a viabilidade técnica e jurídica, e mantêm permanente diálogo com todos os movimentos”, divulgou a administração.

A PCR reforçou, ainda, que a política habitacional desenvolvida no município desde 2021 já viabilizou mais de 7 mil unidades habitacionais, entre obras concluídas, em andamento, aprovadas no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e incluídas na Parceria Público-Privada (PPP) Morar no Centro.

“A cidade tem hoje o maior volume de investimentos do MCMV da história e utiliza também recursos próprios e de instituições financeiras como o BID [Banco Interamericano de Desenvolvimento]. Já foram entregues oito conjuntos, totalizando 1.811 moradias. Estão em andamento as obras de 2.041 unidades habitacionais. Além disso, a PPP Morar no Centro prevê a criação de 1.128 habitações na área central da cidade, garantindo mais de R$ 500 milhões em investimentos ao longo de 25 anos”, finalizou a nota.