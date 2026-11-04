Condenado a mais de 190 anos de prisão, um dos criminosos mais procurados de PE é capturado no Recife

Rosemberg Ramos da Silva, conhecido como "Berg", era um dos criminosos mais procurados de Pernambuco; Segundo a PM, ele comandava o tráfico de drogas na comunidade dos Milagres e participava de uma investida contra uma facção rival

Ao todo, a operação resultou na apreensão de cinco armas de fogo, sendo três pistolas e dois revólveres calibre 38, além de duas balaclavas, cinco carregadores e 113 munições de diferentes calibres (Foto: Divulgação)

Um dos criminosos mais procurados de Pernambuco, Rosemberg Ramos da Silva, de 54 anos, foi capturado durante uma operação da Polícia Militar na comunidade dos Milagres, no Recife. Condenado a mais de 190 anos de prisão em 17 ações criminais, ele foi localizado após um cerco montado por equipes do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM), neste domingo (1º). Na ação, houve troca de tiros entre os policiais e um grupo de aproximadamente 20 homens armados.

Segundo o comandante do 19º BPM, tenente-coronel Davidson Michel, o grupo estava envolvido em uma investida contra uma facção rival. A movimentação foi interceptada pelos policiais, que cercaram a área por dois acessos: um pela parte alta da comunidade e outro pela região próxima à BR e a uma área de vegetação.

“Estamos falando aqui de pelo menos 20 pessoas armadas, entre elas o nosso alvo principal. Quando o efetivo conseguiu progredir naquela localidade e manteve contato visual com o grupo, procurou o melhor momento para realizar a abordagem”, explicou o comandante.

De acordo com o oficial, os policiais deram ordem de parada quando estavam em uma posição considerada mais favorável para a abordagem. O grupo, no entanto, teria reagido com disparos de arma de fogo, dando início ao confronto.

Durante a troca de tiros, um dos integrantes do grupo foi baleado. Ele foi encontrado pelos policiais caído em uma escadaria, ainda com uma pistola na mão. O homem recebeu atendimento de emergência e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada, mas não resistiu aos ferimentos.

Os demais suspeitos fugiram em direção à área de mata e à BR. Durante as buscas, os policiais localizaram Rosemberg escondido em uma vala nas proximidades de uma residência. Segundo o comandante, o homem não ofereceu resistência no momento da abordagem.

“Ele é um criminoso bastante conhecido por comandar o tráfico de drogas naquela localidade dos Milagres, Buracão e Rua da Assembleia. Naquele momento, estava realizando uma investida contra uma facção rival”, afirmou Michel.

Cinco armas apreendidas

Ao todo, a operação resultou na apreensão de cinco armas de fogo, sendo três pistolas e dois revólveres calibre 38, além de duas balaclavas, cinco carregadores e 113 munições de diferentes calibres. Todo o material, assim como o suspeito, foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Para o comandante do batalhão, a intervenção policial impediu que o confronto entre os grupos criminosos tivesse consequências ainda mais graves.

“Tenho toda a certeza do mundo de que a Polícia Militar, nessa ação, evitou uma verdadeira chacina”, declarou.

Condenação e decisão do TJPE

Rosemberg acumula condenações que ultrapassam 190 anos de prisão, distribuídas em 17 ações criminais. Em março de 2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decidiu, por unanimidade, reverter a extinção de sua execução penal.

A decisão foi tomada durante o julgamento de um recurso apresentado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) contra uma determinação da 1ª Vara Regional de Execução Penal da Capital, que havia considerado encerrado o cumprimento das penas do condenado.

A discussão envolvia o benefício da contagem em dobro do período de prisão para pessoas que estiveram submetidas a condições degradantes no Complexo Prisional do Curado, no Recife. A Justiça de primeira instância havia aplicado o benefício e declarado extinta a execução penal.

Ao analisar o recurso, o TJPE entendeu que o cálculo deveria considerar a soma de todas as condenações impostas a Rosemberg, e não apenas o limite máximo de tempo de cumprimento de pena previsto no Código Penal.

O entendimento seguiu os parâmetros estabelecidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em resolução de 28 de novembro de 2018. Com a decisão, a execução das penas não poderia ser considerada extinta com base no cálculo anteriormente adotado.

“Atualmente, Rosemberg Ramos da Silva encontra-se preso”, afirmou o TJPE.

