° / °
Política
POLÍTICA

Com problemas na voz, Lula reduz agenda na COP31

Lula manteve algumas reuniões bilaterais. Nesta quinta-feira (12), o líder brasileiro se reuniu com o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian

Estadão Conteúdo

Publicado: 12/11/2026 às 10:14

Seguir no Google News Seguir

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, chega para discurso durante o segmento de alto nível para chefes de Estado na COP31/OZAN KOSE / AFP

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, chega para discurso durante o segmento de alto nível para chefes de Estado na COP31 (OZAN KOSE / AFP)

Com dificuldades na voz, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reduziu a agenda de compromissos durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia.

Lula manteve, porém, algumas reuniões bilaterais. Nesta quinta-feira, 12, o líder brasileiro se reuniu com o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian.

Na quarta-feira, 11, Lula encontrou-se pela primeira vez com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, e discursou na abertura da cúpula de líderes da conferência.

Em um evento sobre florestas, pediu ao ministro do Meio Ambiente João Paulo Capobianco, para ler o discurso que havia preparado.

*Os repórteres viajaram a convite do Instituto Clima e Sociedade e da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)

COP31 , Lula
Mais de Política
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP