UFPE aprova a criação de cinco novos cursos de graduação

As novas formações abrangem as áreas de saúde, educação, tecnologia e ciências exatas, e têm previsão de início a partir de 2027

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) (Divulgação/UFPE)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) aprovou a criação de cinco novos cursos de graduação. As novas formações são Pedagogia Bilíngue (Libras-Português) e Engenharia Física, no Campus Recife; Fonoaudiologia e Ciência de Dados e Inteligência Artificial, no Centro Acadêmico do Agreste (CAA); e Terapia Ocupacional, no Centro Acadêmico de Vitória (CAV). A previsão é de que os novos cursos tenham início a partir de 2027.

Para o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, a aprovação dos novos cursos representa mais uma etapa do processo de expansão da Universidade. “A UFPE segue avançando, ampliando oportunidades e formando profissionais para os desafios de Pernambuco e do Brasil”, destaca o reitor.



Segundo ele, a iniciativa também está relacionada à política de interiorização da Universidade. Em 2027, o Centro Acadêmico do Sertão (CAS), em Sertânia, receberá o curso de Medicina, fortalecendo a presença da UFPE no interior do Estado. “Mais cursos, mais oportunidades, mais inclusão e desenvolvimento para Pernambuco”, afirma Alfredo Gomes.



Terapia Ocupacional

No Centro Acadêmico de Vitória (CAV), em Vitória de Santo Antão, será criado o Bacharelado em Terapia Ocupacional. Serão 50 vagas anuais, distribuídas em duas entradas de 25 estudantes, no turno da manhã. Com duração de quatro anos e seis meses e carga horária de 3.600 horas, o curso terá formação interdisciplinar e integrará ensino, pesquisa e extensão.



Fonoaudiologia

No Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru, a UFPE passará a oferecer o Bacharelado em Fonoaudiologia e o Bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. A graduação em Fonoaudiologia terá 40 vagas, no turno noturno, e duração de cinco anos, com formação profissional, científica e humanística articulada ao ensino, à pesquisa e à extensão.



Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Também no Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru, o Bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial terá 30 vagas e funcionará em período integral, com ingresso em dois ciclos. A trajetória começa no Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BICT), primeiro ciclo, e poderá prosseguir para o segundo ciclo de Ciência de Dados e Inteligência Artificial.



Pedagogia Bilíngue (Libras-Português)

No Campus Recife, será criado o curso de Licenciatura em Pedagogia Bilíngue (Libras-Português), com 40 vagas anuais, em entrada única, no turno vespertino. A graduação terá duração de nove semestres (quatro anos e meio) e será ofertada na modalidade presencial.



Engenharia Física

O Campus Recife da UFPE também passará a oferecer o Bacharelado em Engenharia Física, com 25 vagas na primeira entrada, nos turnos da manhã e da tarde. O curso terá cinco anos de duração e carga horária de 3.750 horas. A formação será desenvolvida de maneira interdisciplinar e flexível, articulando formação profissional, científica e humanística e integrando ensino, pesquisa e extensão.