UFPE retoma aulas no CFCH na segunda-feira (19) após dedetização contra pulgas

Universidade realizou primeira etapa da pulverização na quinta (15) e prevê nova aplicação no dia 19 sem riscos para quem circula no prédio

Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) da UFPE. (Blenda Souto Maior/ Arquivo DP)

As atividades acadêmicas e administrativas do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Campus Recife, serão retomadas na próxima segunda-feira (19), após a realização de um procedimento de dedetização para combater uma infestação de pulgas identificada no prédio. A informação foi divulgada pela universidade nesta sexta-feira (16).

Segundo a UFPE, a primeira etapa da pulverização foi realizada na quinta-feira. A segunda aplicação está prevista para segunda-feira (19), a partir das 8h. De acordo com a Superintendência de Infraestrutura (Sinfra), o procedimento não oferece riscos à saúde dos usuários, que poderão circular e permanecer nos ambientes tratados imediatamente após a aplicação.

A direção do CFCH havia suspendido as atividades presenciais diante da infestação, mas concordou com a retomada após as medidas adotadas pela gestão da universidade.

Além do controle das pulgas, a Sinfra investiga as possíveis fontes de disseminação dos insetos nas dependências do centro. A apuração inclui a verificação da eventual presença de animais silvestres no interior do prédio e de animais domésticos, como cães e gatos, nas áreas do entorno.

As ações são realizadas em conjunto com a Comissão de Bem-Estar Animal da UFPE. A depender do que for identificado, estão previstos o manejo e a remoção responsável de animais silvestres, quando necessário, além da avaliação e do tratamento de animais domésticos, com medicamentos apropriados, se houver indicação.

Entenda o caso

A infestação de pulgas levou a direção do CFCH a comunicar aos estudantes, na quinta-feira (15), a suspensão das atividades presenciais a partir da segunda-feira (19) e a previsão de interdição do prédio por tempo indeterminado para o controle das pragas.

Em comunicado enviado aos alunos, a diretoria alertou para a possibilidade de disseminação dos insetos entre os pavimentos por meio da circulação de pessoas, roupas, objetos e outros materiais. Durante a suspensão, as atividades presenciais seriam transferidas para outros espaços disponíveis na UFPE.

