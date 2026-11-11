Apac: veja a previsão do tempo para esta quarta-feira (11)

Segundo o órgão estadual, a previsão é de céu nublado em grande parte do estado. Mas em algumas regiões, como no Sertão, os termomêtros podem chegar a 39º

Sertão de Pernambuco (Foto: Annaclarice Almeida/DP/D.A Press)

A previsão do tempo para esta quarta-feira (11) indica condições de céu parcialmente nublado em diversas regiões de Pernambuco, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas ao longo do dia.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul, a expectativa é de nebulosidade com ocorrência de chuvas fracas a moderadas. As temperaturas máximas chegam aos 33°C, enquanto as mínimas variam entre 22°C e 24°C.

No Agreste, o cenário também é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas. Os termômetros podem alcançar 36°C, com mínima de 19°C.

Já no Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco, a previsão aponta céu parcialmente nublado, com chuvas fracas a moderadas ao longo do dia. As temperaturas podem chegar aos 39°C no Sertão e aos 38°C no Sertão do São Francisco.

Em Fernando de Noronha, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro, sem expectativa de chuva em toda a região, com temperaturas variando entre 26°C e 32°C.

A orientação é ficar atento às mudanças nas condições do tempo e manter os cuidados com a hidratação, especialmente nas regiões onde as temperaturas podem ficar mais elevadas.