Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (30) em Pernambuco

De acordo com a Apac, o estado terá o tempo parcialmente nublado durante todo o dia e sem previsão de chuva

A previsão é de uma sexta-feira (30) nublada (DP Fotos)

A previsão de tempo para esta sexta-feira (30) é de tempo parcialmente nublado a claro e sem previsão de chuva ao longo do dia na maior parte do estado, segundo os dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Na Região Metropolitana do Recife, a previsão é de tempo parcialmente nublado a claro, sem chuva, com temperaturas entre 24°C e 34°C. Nas zonas da Mata Norte e Sul também terá céu parcialmente nublado a claro e sem chuva, com máxima de 34°C e mínima de 22°C.

No Agreste, a previsão indica céu parcialmente nublado a claro, também sem chuva, com máxima de 37°C e mínima de 19°C.

Já no Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco, as temperaturas podem chegar a 38°C, com mínimas de 20°C e 24°C, respectivamente.

Em Fernando de Noronha, a previsão também é de tempo parcialmente nublado a claro e sem chuva, com máxima de 30°C e mínima de 25°C.