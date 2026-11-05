Apac renova alerta de baixa umidade do ar e calor intenso para o Sertão de Pernambuco

Aviso da Agência Pernambucana de Águas e Clima prevê a permanência das condições até o dia 9 de novembro

Sertão de Pernambuco (Foto: Annaclarice Almeida/DP/D.A Press)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um novo aviso alertando que o calor deve continuar intenso e a umidade do ar poderá atingir níveis extremamente baixos no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Agência, uma massa de ar quente e seco atua na região central do Estado e deve manter as temperaturas elevadas pelo menos até o dia 9 de novembro, sem descartar a possibilidade de continuidade dessas condições.

No Sertão e no Sertão do São Francisco, os termômetros podem ultrapassar os 39°C, enquanto a umidade relativa do ar poderá ficar abaixo de 12%.

Diante desse cenário, é importante redobrar os cuidados com a saúde. A orientação é manter a hidratação, evitar a exposição prolongada ao sol e não realizar atividades físicas nos horários mais quentes do dia.

Previsão para as demais regiões

Para as outras regiões do Estado, a previsão do tempo indica céu parcialmente nublado a claro, sem expectativa de chuva.

Na Região Metropolitana do Recife, a temperatura máxima pode chegar a 33°C, com mínima de 25°C. Na Mata Norte, os termômetros devem variar entre 23°C e 33°C, enquanto, na Mata Sul, a mínima prevista é de 21°C e a máxima também chega a 33°C.

No Agreste, a previsão é de tempo parcialmente nublado, sem chuva em toda a região, com temperaturas entre 19°C e 38°C.

Em Fernando de Noronha, o dia também será de céu parcialmente nublado a claro, sem previsão de chuva. A temperatura máxima prevista é de 31°C, e a mínima, de 27°C.

Sugestão editorial: o título destaca melhor os dois principais pontos da notícia: a baixa umidade do ar e o calor intenso. A divisão da previsão das demais regiões em um subtítulo também facilita a leitura.