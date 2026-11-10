Conselho Regional de Educação Física cobra climatização de escolas em Pernambuco diante do calor

Conselho enviou ofícios a prefeituras e ao Governo do Estado. Nova lei federal determina que escolas públicas tenham quadras poliesportivas cobertas

Conselho também reivindica climatização das salas de aula e melhores condições para as atividades de Educação Física em meio ao calor intenso em Pernambuco (Foto: Divulgação)

O calor intenso em Pernambuco levou o Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região (CREF12/PE) a cobrar medidas do Governo do Estado e das prefeituras para melhorar a infraestrutura das escolas públicas. Entre as reivindicações estão a instalação de coberturas nas quadras poliesportivas, a climatização das salas de aula e a reposição de equipamentos utilizados nas aulas de Educação Física.

O Conselho encaminhou ofícios aos gestores municipais e estaduais apontando as condições enfrentadas por estudantes e professores durante as atividades escolares, especialmente em períodos de temperaturas elevadas. A entidade também já apresentou as demandas ao Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) e ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

A cobrança por quadras cobertas ganhou respaldo com a Lei Federal nº 15.360/2026, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e estabeleceu como dever do poder público garantir que todas as escolas públicas de educação básica disponham de quadras poliesportivas cobertas.

Para o presidente do CREF12/PE, Lúcio Beltrão, a legislação precisa ser cumprida pelos gestores. Segundo ele, a falta de estrutura compromete a segurança de estudantes e profissionais, além de dificultar a realização das atividades de Educação Física.

“Estamos falando de uma questão de saúde, segurança e respeito aos estudantes e aos profissionais que estão diariamente nas escolas. Não podemos aceitar que crianças e adolescentes tenham aulas em espaços sem a estrutura necessária, expostos a temperaturas elevadas, enquanto professores precisam desenvolver suas atividades nessas mesmas condições”, afirmou.

Além das intervenções na estrutura física, o Conselho cobra investimentos na aquisição e manutenção de materiais esportivos e pedagógicos, como bolas, redes, tabelas e cones.

Desde 2022, o CREF12/PE utiliza drones e câmeras corporais em ações de fiscalização e orientação nas instituições de ensino. Segundo a entidade, os equipamentos são utilizados para registrar problemas como quadras descobertas, materiais deteriorados e espaços inadequados para as atividades. Os registros são encaminhados ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas.