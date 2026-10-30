Adolescente de 13 anos é retirada à força de casa e encontrada morta a tiros na Mata Sul

Vítima foi localizada em Ribeirão, após ser retirada de uma residência durante a madrugada; polícia investiga o homicídio e ainda não identificou suspeitos

Complexo de Polícia Científica - PE Regional Mata Sul (Google Street Views)

Uma adolescente de 13 anos foi encontrada morta com diversas marcas de tiros em um campo de futebol no município de Ribeirão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. O corpo foi localizado na manhã da terça-feira (27).

Segundo informações repassadas à Polícia Militar de Pernambuco, o crime teria acontecido durante a madrugada. A adolescente estava na residência de uma amiga quando quatro homens invadiram o imóvel e a retiraram à força. Na ocasião, a amiga também foi levada pelos criminosos.

Posteriormente, apenas a vítima foi encontrada morta, com cerca de 20 perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

A menina havia deixado, aproximadamente duas semanas antes, a casa onde morava com os avós e passado a residir com uma amiga. Poucas horas depois do desaparecimento, a mãe recebeu uma ligação anônima informando a localização do corpo.

Equipes da PM estiveram no local e realizaram o isolamento da área para o trabalho de perícia do Instituto de Criminalística. Em seguida, o corpo da adolescente foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso foi registrado pela 71ª Circunscrição de Ribeirão. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado e a motivação do assassinato ainda é desconhecida.

A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.

