Sertão de Pernambuco pode registrar umidade do ar abaixo de 12% e temperaturas acima de 39°C

O aviso meteorológico da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) é válido até esta segunda-feira (9)

Recomendação para enfrentar baixa umidade é beber bastante líquido (foto: Reprodução)

Moradores do Sertão e do Sertão do São Francisco devem enfrentar mais dias de calor intenso e tempo seco. A combinação de temperaturas acima de 39°C e umidade relativa do ar inferior a 12% motivou a emissão de um aviso meteorológico pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). O comunicado é válido até esta segunda-feira (9).

O fenômeno está associado à presença de uma massa de ar quente e seco sobre a região central de Pernambuco. A agência não descarta que as condições permaneçam nos próximos dias.

Recomendações

Com a baixa umidade, a população deve aumentar a ingestão de água e evitar atividades que provoquem esforço físico durante os horários mais quentes, especialmente entre 10h e 17h.

A Apac também recomenda manter os ambientes umidificados e evitar aglomerações em espaços fechados. Os moradores devem seguir as orientações das secretarias municipais de Saúde e dos órgãos de Defesa Civil.

