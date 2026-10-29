Suspeitos acessavam informações de processos judiciais para abordar vítimas pelo WhatsApp e induzi-las a fazer transferências bancárias; a ação Véu de Themis foi deflagrada na quarta-feira (28)

Operação investiga quadrilha que aplicava golpe do falso advogado em Pernambuco (Ascom/PCPE)

Uma quadrilha suspeita de aplicar golpes usando informações de processos judiciais foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco nesta quarta-feira (28). Batizada de Véu de Themis, a ação cumpriu quatro mandados de prisão e quatro de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital.

Segundo as investigações, iniciadas em maio deste ano, os suspeitos tinham acesso prévio a dados de processos judiciais e usavam as informações para abordar vítimas pelo WhatsApp. Eles criavam perfis falsos, simulando a identidade de advogados ou funcionários de escritórios de advocacia.

As vítimas eram informadas sobre supostas decisões judiciais favoráveis e valores que estariam disponíveis para recebimento. Em seguida, eram direcionadas a falsas audiências virtuais, nas quais os criminosos se passavam por juízes, promotores de Justiça ou auditores fiscais.

Durante as chamadas, as vítimas eram induzidas a realizar transferências bancárias ou pagar boletos, sob a justificativa de que os procedimentos seriam necessários para liberar os valores. A prática é conhecida como golpe do falso advogado.

Maquinetas e celulares foram apreendidos durante a ação. Todo material recolhido deverá auxiliar a polícia nas investigações.

A operação contou com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel), do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e das Polícias Civis da Paraíba e da Bahia.