Idosa perde cerca de R$ 300 mil em golpe do falso integrante do grupo BTS

Aposentada realizou empréstimos após golpista se passar por Jimin e prometer presentes retidos na alfândega. Polícia Civil investiga quadrilha por trás do esquema

O cantor Jimin, integrante do grupo sul-coreano BTS e print de conversa que mostra o golpista se passando pelo artista. (Fotos: Reprodução)

Vítima de um golpe virtual, uma mulher de 68 anos, moradora de São Paulo, perdeu aproximadamente R$ 300 mil em transferências bancárias para um impostor que se passava por Jimin, integrante da banda BTS.

A aposentada vinha trocando mensagens com o golpista há cerca de quatro meses, período em que recebia declarações afetuosas e promessas de presentes de alto valor. Sob a alegação de que as mercadorias haviam sido retidas pela alfândega, o suspeito exigia a transferência de taxas para efetuar a liberação dos produtos. Para realizar os sucessivos pagamentos, a vítima chegou a contratar empréstimos, acumulando um prejuízo de R$ 294 mil.

Após perceber a fraude, a mulher bloqueou o número e acionou as autoridades. O criminoso ainda tentou novos contatos com a fã brasileira, mas sem sucesso. A Polícia Civil de São Paulo trabalha para identificar a quadrilha por trás do esquema.

Considerado o maior fenômeno do pop sul-coreano no mundo, o BTS realizou apresentações da turnê Arirang no Estádio do Morumbi, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026. Criada em 2010, a banda retornou de um hiato no início deste ano, após a conclusão do serviço militar obrigatório cumprido por seus integrantes.