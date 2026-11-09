Homem desce de carro por aplicativo e executa passageira a tiros em Paulista

Motorista tentou levar a vítima ao hospital após o ataque, mas mulher de 39 anos já chegou sem vida à unidade de saúde; suspeito fugiu a pé

Instituto de Medicina Legal (IML) (Arquivo DP)

Um homem de 29 anos desceu de um carro por aplicativo e atirou três vezes contra uma passageira de 39 anos durante uma corrida, na manhã desta segunda-feira (9), em Paulista, no Grande Recife. A mulher, identificada como Carla Nascimento da Silva, foi atingida na cabeça, no abdômen e na panturrilha.

Após os disparos, o motorista tentou socorrê-la e dirigiu até o Hospital Central Nossa Senhora Aparecida, em Vila Torres Galvão, mas a passageira já estava sem vida quando o carro chegou à unidade.

Segundo informações da Polícia Civil, o autor fugiu após o crime. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com informações divulgadas pela deputada estadual e delegada Gleide Ângelo (PP), Carla retornava de uma confraternização na casa de amigas, no bairro de Arthur Lundgren, acompanhada do suspeito.

Conforme o relato do motorista apresentado pela parlamentar, durante o percurso, o homem pediu que o carro parasse. Carla decidiu permanecer no veículo e continuar a viagem.

Ainda segundo a versão, o passageiro desceu, apertou a mão do motorista e pediu que ele seguisse com a mulher até o destino. Ele também teria combinado com Carla o pagamento da corrida. Em seguida, sacou uma arma e efetuou três disparos contra a passageira.

Os tiros atingiram a cabeça, o abdômen e a panturrilha da vítima. O ferimento na cabeça foi fatal. Após o ataque, o suspeito fugiu a pé.

Depois de presenciar o crime, o condutor seguiu diretamente para o Hospital Central Nossa Senhora Aparecida, na tentativa de salvar Carla. Imagens registraram a chegada do veículo à rampa de embarque e desembarque da unidade de saúde.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que a mulher já chegou morta ao hospital e não chegou a receber atendimento médico.

Equipes da Polícia Científica realizaram perícia no veículo e na área do crime. A Polícia Civil segue investigando o homicídio para esclarecer as circunstâncias e a motivação do assassinato, além de localizar o suspeito.