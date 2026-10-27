Seca: 106 municípios pernambucanos estão em situação de emergência; prejuízo é de R$ 1 bi

Estiagem afeta mais da metade dos municípios de Pernambuco e previsão é que calor aumente nos próximos meses por conta do El Niño

Secas intensas estão entre os principais efeitos do El Niño (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Mais da metade dos 184 municípios de Pernambuco estão em situação de emergência por conta da falta de chuvas no Estado. Ao todo, 106 cidades estão sendo afetadas pela estiagem prolongada, um aumento de 31 municípios em comparação ao decreto do governo estadual de junho deste ano.

Segundo a Defesa Civil do estado, os prejuízos para os municípios afetados já somam R$ 1 bilhão, sobretudo na agricultura e na pecuária. Em entrevista ao Diario no último dia 15, a meteorologista da Apac, Aparecida Fernandes, já havia alertado que Pernambuco está passando por um aumento de 3º C na temperatura média e que a tendência é que o Sertão e parte do Agreste sofram com secas nos reservatórios, estiagem e baixa umidade.

"Nessa época do ano, a temperatura média costuma ficar em torno de 29°C. Neste ano, porém, os termômetros têm chegado a 32°C, indicando valores acima do normal. Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro estão entre os mais quentes do ano e a expectativa é de que as temperaturas continuem elevadas, com possibilidade de recordes", reforça.

Baixa umidade do ar

As altas temperaturas têm provocado ainda a piora na umidade relativa do ar. No Agreste e no Sertão do Estado os índices podem ficar bem abaixo do aceitável para saúde humana (entre 60% e 40%).

De acordo com previsão divulgada pela Apac, até esta quarta-feira (28) a umidade do ar no Agreste pode ficar abaixo de 20% e no Sertão pode chegar a menos de 15%. A recomendação da Apac para índices abaixo de 12% é beber bastante água, evitar exercícios físicos entre 10h e 17h e umidificar os ambientes.