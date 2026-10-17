Menina de 6 anos morre durante incêndio em casa no Agreste de Pernambuco

O incêndia ocorreu durante a madrugada deste sábado (17) (Reeprodução)

Uma menina de 6 anos, identificada como Maria Liz, morreu durante um incêndio que atingiu a casa onde morava, no município de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco, na madrugada deste sábado (17). Por nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência, mas que, ao chegar ao local, as chamas já haviam sido controladas por populares.

O corpo da menina foi encontrado após a corporação extinguir os focos remanescentes e realizar buscas no imóvel. Ainda conforme os bombeiros, a mãe e outras duas crianças haviam sido socorridas antes da chegada da corporação. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Nas redes sociais, a Prefeitura de João Alfredo manifestou pesar pelo falecimento da criança, que era aluna da rede municipal. "Rogamos a Deus que acolha Maria Liz em sua morada celestial e conceda força, serenidade e conforto aos familiares e amigos para enfrentarem este momento de profunda saudade. Que as lembranças e carinho daqueles que conviveram com Maria Liz permaneçam como fonte de amor e consolo", diz trecho da nota de pesar.

A Polícia Civil de Pernambuco informou, também mediante nota, que está investigando o caso, registrado na Delegacia de Limoeiro. As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso.