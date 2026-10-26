Três suspeitos são presos e armas e munições são apreendidas no Litoral Sul do Estado

Durante a ação policial houve troca de tiros e um homem acabou sendo baleado e vindo a óbito

Quatro armas de fogo, munições de diferentes calibres, carregadores e três aparelhos celulares foram apreendidos (Foto: Divulgação/PMPE)

Uma operação do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), realizada na madrugada deste sábado (24), resultou na prisão de suspeitos, na apreensão de quatro armas de fogo, munições e celulares, nos municípios de Rio Formoso e Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco.

Durante rondas em Rio Formoso, os policiais abordaram suspeitos e apreenderam uma pistola e um revólver. Na sequência das diligências, em Tamandaré, o efetivo foi recebido a tiros por um homem. Houve revide, e o suspeito foi atingido. Ele chegou a ser socorrido para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Na ocorrência, foram apreendidas quatro armas de fogo, munições de diferentes calibres, carregadores e três aparelhos celulares. As três pessoas detidas e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia de Tamandaré.

