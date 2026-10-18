Mais de 56 kg de maconha são apreendidos na zona rural de Tuparetama, sertão de Pernambuco

Droga estava dentro de sacos. Um casal foi detido e encaminhado para delegacia de Afogados da Ingazeira

Droga, balança de precisão, papel para confecção de cigarros, embalagens plásticas e aparelhos celulares foram apreendidos (Foto: Divulgação/PMPE)

Mais de 56 quilos de maconha foram apreendidos, neste sábado (17), na zona rural de Tuparetama, no sertão de Pernambuco. A droga estava armazenada em sacos plásticos. Um casal foi detido durante a ação policial.

Os Polícias Militares do 23º Batalhão da Polícia Militar (23º BPM), com apoio do Núcleo de Inteligência, realizaram uma operação para averiguar informações sobre um possível cultivo de maconha. Durante as diligências em uma área de mata, um suspeito abandonou sacos contendo entorpecentes e tentou fugir.

Ao ser alcançado, resistiu à abordagem e ameaçou os policiais com uma faca, sendo contido e detido. Posteriormente, sua esposa também foi detida após tentar interferir na ação policial.

Durante as buscas, foram apreendidos aproximadamente 56,119 kg de substância análoga à maconha, além de uma balança de precisão, papel para confecção de cigarros, embalagens plásticas e aparelhos celulares.

O suspeito informou que havia arrendado o terreno para o cultivo de entorpecentes e que seria responsável por armazenar parte da droga. Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Plantão de Afogados da Ingazeira para adoção das medidas legais cabíveis.

