Após fortes chuvas no interior, veja situação das barragens de Pernambuco

A chuva de janeiro e fevereiro, e que se estende em março, pouco mudou o quadro geral das barragens em Pernambuco; apenas uma saiu da situação de colapso para pré-colapso

Barragem Jucazinho (Foto: Governo Federal)

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), dos 23 reservatórios que estavam em situação de colapso (menos de 10% da capacidade), no dia 6 de janeiro deste ano, apenas o reservatório de Barriguda, em Araripina, no Sertão de Pernambuco, subiu para a categoria pré-colapso, categoria entre 10% e 30% da capacidade.

Das 22 barragens que permaneceram na situação de colapso, nove registraram um aumento na capacidade em relação ao dia 6 de janeiro, segundo dados da Apac.

Uma delas é a de Jucazinho, em Surubim, no Agreste de Pernambuco. A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) mostra um aumento da capacidade de 0,45% para 1,86% em um intervalo de 10 dias.

Segundo a Apac, dentre os reservatórios em colapso, nove tiveram uma piora na situação da capacidade, enquanto o restante permaneceu com 0% do volume de água.

Por outro lado, o estado conta com seis reservatórios vertendo. Todos localizados no Agreste, na Zona da Mata Sul e na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Outros 46 reservatórios do estado estão operando com capacidade entre 30% e 100%.

Situação dos maiores reservatórios do estado

A situação dos sete reservatórios com maior capacidade de acúmulo de água em Pernambuco varia, de acordo com a Apac.

Segundo a agência, quatro tiveram um aumento na quantidade de água acumulada, enquanto que dois apresentaram uma piora.

A barragem de Chapéu, em Parnamirim, sétima em termos de capacidade, permanece com 0% da capacidade.

Vale destacar que desses reservatórios, três estão em situação de colapso e dois estão em pré-colapso.

Os outros dois operam com mais de 30% da capacidade.

Veja a situação dos sete maiores reservatórios, segundo a Apac