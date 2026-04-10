Chuvas elevam níveis dos reservatórios no Grande Recife, mas não afetam calendário de abastecimento

Dados da APAC mostram barragens cheias e até vertendo. Compesa afirma que cenário garante segurança hídrica até o verão de 2027

Sistema Pirapama (Foto: Compesa)

As fortes chuvas registradas nos últimos dias na Região Metropolitana do Recife provocaram uma elevação significativa nos níveis dos principais reservatórios que abastecem a população. De acordo com dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), algumas barragens já atingiram ou ultrapassaram a capacidade máxima, chegando a verter.

Entre os destaques está o reservatório de Pirapama, localizado no Cabo de Santo Agostinho, que opera com 104,09% da capacidade, liberando água. Situação semelhante ocorre nas barragens de Sicupema, em Jaboatão dos Guararapes, com 103,76%, e Gurjaú, também no Cabo, que atingiu 116,32% do volume, ambas em condição de vertimento.

Outros reservatórios importantes também registraram níveis elevados. A barragem de Bita, em Ipojuca, está próxima da capacidade total, com 99,33%. Já o sistema de Duas Unas, em Jaboatão, apresenta 63,67% do volume, enquanto a barragem de Utinga, também no Cabo de Santo Agostinho, opera com 57,15%.

"Como esperado, com as chuvas que ocorreram nos últimos dias, todos eles apresentaram incremento no volume acumulado, destacando-se positivamente os reservatórios Bita, Botafogo e Duas Unas...Em relação ao reservatório Botafogo, muito importante para a Região Metropolitana Norte do Recif,e o incremento foi de 3,3 milhões de metros cúbicos, ou seja, tem mais água disponpivel para múltiplos uso da população", destaca o gerente de Monitoramento de Recursos Hídricos da Apac, Kássio Kramer.

Abastecimento

Apesar do cenário positivo em termos de armazenamento hídrico, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) informou que não haverá mudanças no calendário de abastecimento vigente. Segundo a companhia, o sistema atual será mantido, considerando fatores operacionais e a necessidade de gestão equilibrada da distribuição de água.

Ainda assim, a Compesa destaca que o aumento dos níveis dos reservatórios traz segurança hídrica para a Região Metropolitana. A expectativa é de que o volume acumulado seja suficiente para garantir o abastecimento durante períodos mais críticos, incluindo o verão de 2027, quando há redução das chuvas.

O cenário atual contrasta com períodos recentes de estiagem enfrentados pelo estado nos últimos meses. A APAC segue acompanhando as condições meteorológicas e os níveis dos reservatórios.