Segundo a distribuidora de energia, o volume recuperado entre janeiro e setembro seria suficiente para abastecer Caruaru por três meses

Neoenergia recupera 134 milhões de kWh em ações contra furto de energia em Pernambuco (Ascom/Neoenergia)

Ações de combate ao furto de energia elétrica recuperaram 134 milhões de quilowatts-hora (kWh) em Pernambuco entre janeiro e setembro de 2026. Segundo a Neoenergia Pernambuco, o volume seria suficiente para abastecer o município de Caruaru, no Agreste, durante três meses.

No período, a distribuidora realizou cerca de 81 mil inspeções em unidades consumidoras e regularizou aproximadamente 49 mil ligações irregulares. Também foram substituídos cerca de 37 mil medidores antigos ou com possíveis defeitos.

O trabalho inclui vistorias e análise de dados para identificar ligações clandestinas e outras irregularidades na medição do consumo. Além de provocar perdas para o sistema elétrico, as intervenções podem causar acidentes.

De acordo com a Neoenergia, o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 116, pelo WhatsApp (81) 3217-6990 ou pelo site da Neoenergia Pernambuco.

