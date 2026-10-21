Após queda de energia à noite, metrô retomou funcionamento da Linha Centro nesta manhã

Passageiros precisaram descer durante o trajeto e caminhar pelos trilhos após queda de energia

Linha Centro do metrô do Recife foi interrompida e reativada entre a noite e a madrugada (Maurício Ferry/ DP Foto)

Uma queda de energia fez os passageiros da Linha Centro do metrô do Recife andarem pelos trilhos durante a noite da terça-feira (20). A sinalização do trajeto ficou comprometida, além do funcionamento do transporte urbano.

O prosseguimento do trajeto foi comprometido e os passageiros precisaram descer dos vagões por falta de respostas sobre o retorno da viagem.

Em nota, a CBTU informou que os problemas na alimentação elétrica das subestações Ipiranga e Jaboatão causaram a perda da sinalização, além da energia pra circulação dos trens na Linha Centro por volta das 20h, tendo como única alternativa o fechamento de todas as 19 estações.

Com o problema resolvido horas depois, CBTU comunicou que a Linha Centro foi normalizada, e o problema elétrico interno nas subestações Ipiranga e Jaboatão foram resolvidos durante a madrugada, possibilitando a reabertura de todas 19 estações da Linha Centro às 5h da manhã desta quarta-feira (21).