Veja o que o Sport precisa para ainda sonhar com o acesso na Série B

O Leão da Ilha viu a briga pelo G6 praticamente descartada após derrota para o Operário-PR na última sexta-feira (6)

Elenco do Sport na Série B (Paulo Paiva / Sport Club do Recife)

Brigando ponto a ponto por vaga no G6, o Sport foi derrotado pelo Operário-PR por 3 a 2 na última sexta-feira (6), em Ponta Grossa, e viu as suas chances de acesso serem praticamente descartadas. Apesar de improvável, o Leão da Ilha ainda tem chances matemáticas de avançar aos playoffs.

Para evitar a desclassificação, o clube rubro-negro precisa secar os adversários diretos na disputa e torcer por tropeços pouco prováveis. Confira cenários que podem selar o destino do Sport.

Vitória do CRB sobre o Náutico neste sábado (7)

O início da busca pelo milagre para seguir vivo acontece neste sábado (7), às 21h30, quando o CRB visitará o Náutico no estádio dos Aflitos. Uma simples vitória do clube alagoano encerra qualquer possibilidade matemática de o Sport seguir vivo, já que o CRB abriria três pontos de vantagem e teria três vitórias a mais no critério de desempate.

Em caso de empate, o Galo de Campina abre uma vantagem de apenas um ponto sobre o clube leonino, 56 a 55, o que ainda pode ser reversível na última rodada. Se o Timbu sair vitorioso, o CRB segue à frente do Sport pelo número de vitórias, mas mantém equipes na disputa direta por posição.

Vitória do Goiás sobre a Ponte Preta neste domingo (8)

Se o CRB não confirmar o favoritismo frente a um Náutico sem a maioria dos seus titulares, o Sport passa a secar diretamente o Goiás, que também tem 55 pontos. O Esmeraldino recebe a lanterna Ponte Preta neste domingo (8), às 19h15.

Uma vitória simples do clube goiano também encerra as chances do Leão da Ilha de seguir vivo pela impossibilidade de igualar o critério de desempate. Um tropeço do Goiás, aliás, se torna ainda mais improvável devido à fase da Macaca, que atualmente amarga a pior campanha da história da Série B, com 15 pontos conquistados.

Atlético-GO segue na disputa, mas não pode selar o destino do Sport

O Atlético-GO é mais um dos times empatados com 55 pontos. O Dragão visita o Athletic-MG também neste domingo, às 16h, e pode abrir três pontos de vantagem sobre o Sport. A equipe goiana, porém, ainda poderia ser alcançada no número de vitórias, deixando a disputa por posição para o saldo de gols.

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