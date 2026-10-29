Rodovias federais em Pernambuco registram uma morte a cada quatro dias por colisões frontais

Segundo a PRF, de janeiro a setembro deste ano foram contabilizadas 175 colisões frontais nas rodovias federais de Pernambuco, que deixaram 175 feridos e 69 mortes

Um dos casos de colisão frontal registrados pela PRF aconteceu em junho deste ano na BR-428, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco (Foto: Divulgação / PRF)

As rodovias federais que cortam o estado de Pernambuco contabilizaram, de janeiro a setembro deste ano, uma média de uma morte a cada quatro dias provocada por colisões frontais. Esse quantitativo de óbitos foi divulgado nesta quinta-feira (29) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, nos primeiros nove meses deste ano foram contabilizadas 175 colisões frontais nas rodovias federais em Pernambuco, que deixaram 175 feridos e 69 mortes. No mesmo período de 2025, foram registradas 183 colisões desse tipo, com 260 feridos e 67 mortes.

Uma das principais infrações de trânsito que provoca colisões frontais é a ultrapassagem indevida. Segundo a PRF, esse tipo de conduta já resultou, de janeiro a setembro deste ano, em 7.361 autuações, principalmente por ultrapassar pela contramão sobre a linha amarela contínua e por ultrapassar pelo acostamento.

Vale destacar que, antes de iniciar uma ultrapassagem, o condutor deve observar algumas condutas nas rodovias, como: verificar se o local é permitido, ver se o veículo que vem atrás não iniciou essa manobra, além de examinar se há espaço e potência no veículo suficientes para não colocar em risco a segurança do trânsito.

Além disso, é importante que o condutor sinalize sua manobra antes mesmo de iniciá-la.

Operação Finados

Pensando em coibir esses e outros tipos de infrações, a PRF inicia às 0h desta sexta (30) a Operação Finados 2026 em Pernambuco. Segundo os agentes federais, a iniciativa segue até segunda-feira (2) e busca reduzir a violência no trânsito a partir de um reforço na fiscalização e nas ações educativas.

Por conta do feriado, a tendência é de que haja um aumento na movimentação de veículos na BR-101, que leva ao Litoral de Pernambuco, e nas BRs 232, 407 e 428, que dão acesso ao interior do estado.

Ao longo da operação, as ações de combate ao crime também serão intensificadas para reforçar a segurança nas rodovias e alertar motoristas e passageiros sobre cuidados que preservam vidas.

Ainda segundo a PRF, o Núcleo de Operações Aéreas da corporação, que atua em conjunto com o SAMU Metropolitano Recife, ficará de prontidão para realizar resgates aeromédicos e acompanhar a operação.

Recomendações da PRF

Faça uma revisão prévia do veículo;

Mantenha uma distância segura no trânsito;

Verifique a validade da sua documentação;

Jamais misture bebida e direção;