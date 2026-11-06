TJPE entrega kits lúdicos a comarcas do estado para qualificar acolhimento de crianças e adolescentes

Os conjuntos pedagógicos foram pensados para transformar as salas de audiência e os espaços de atendimento técnico em ambientes mais seguros e acolhedores

Os materiais que compõem os kits têm o objetivo de proporcionar espaços mais acolhedores (Foto: Divulgação/TJPE)

Em uma iniciativa voltada a humanizar e aprimorar o atendimento judicial prestado ao público infantojuvenil, a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) dará início à entrega de 80 kits de materiais lúdicos e pedagógicos para varas com competência na área em todo o estado.

Nesta primeira fase, 30 comarcas da Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão receberão os recursos durante o IV Encontro Formativo de Equipes Interprofissionais. A primeira entrega aconteceu nesta sexta-feira (06), na Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), no Recife.

Os conjuntos pedagógicos foram pensados para transformar as salas de audiência e os espaços de atendimento técnico em ambientes mais seguros e acolhedores.

Ao colocar o brincar no centro da metodologia de trabalho, a Coordenadoria busca oferecer ferramentas concretas para que psicólogos, assistentes sociais e pedagogos acessem a linguagem própria da infância, facilitando a escuta protegida, a expressão de sentimentos e a participação ativa de meninos e meninas em processos judiciais.

A entrega dos primeiros kits acontece paralelamente à oficina: “A dimensão do lúdico e do brincar nas práticas de atendimento e escuta de equipes interprofissionais em infância e juventude”.

Conduzida pelo Núcleo Interprofissional de Assessoria Especializada, a capacitação reúne técnicos de polos estratégicos do estado para alinhar práticas e estimular que esses profissionais atuem como multiplicadores do conhecimento em suas comarcas de origem.

“O projeto é fundamental para fortalecer a humanização do atendimento judicial a crianças e adolescentes, reconhecendo o brincar como uma importante ferramenta de comunicação e expressão na infância", afirmou a psicóloga que integra a equipe NIAE, Karlise Maranhão.

Segundo ela, os materiais que compõem os kits foram cuidadosamente selecionados para apoiar as equipes técnicas, proporcionando espaços mais acolhedores e favorecendo a escuta protegida e a participação das crianças e adolescentes nos processos judiciais.

"Além da entrega dos kits, pensamos também em uma oficina sobre o brincar, como forma de oferecer às equipes novas possibilidades e subsídios para explorar melhor os materiais e incorporá-los às suas práticas de atendimento” pontuou a psicóloga.

Entre os municípios contemplados nesta largada estão comarcas da Região Metropolitana e Zona da Mata — como Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Goiana, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Palmares, Paulista, São Lourenço da Mata, Vitória de Santo Antão e a capital — e cidades do Agreste e Sertão, a exemplo de Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada, Salgueiro, Afogados da Ingazeira, Araripina e Petrolina.



As comarcas restantes receberão os materiais nas etapas seguintes do cronograma, completando o lote de 80 kits distribuídos pelo tribunal.