Alepe abre agendamento para mutirão de saúde e cidadania com atendimentos gratuitos

O "Juntos nos Cuidamos" acontecerá entre os dias 16 e 27 de novembro, das 9h às 12h e das 13h às 16h, na Rua da União. A campanha une o Outubro Rosa e Novembro Azul para reforçar a importância da prevenção e do cuidado com a saúde

Diversos atendimentos na área de saúde serão oferecidos (Foto: Roberta Guimarães/Alepe)

Já está aberto o agendamento para o projeto gratuito Juntos nos Cuidamos, que será realizado de 16 a 27 de novembro. Pelo quarto ano consecutivo, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promove a ação, que oferece consultas médicas, exames e serviços de cidadania gratuitos à população.

O agendamento é obrigatório para os serviços de saúde e deve ser realizado exclusivamente pelos telefones (81) 3183-2443, 3183-2242, 3183-2035 e 3183-2130. A Central de Atendimento da Alepe funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, e às sextas-feiras, das 8h às 13h.

Cada pessoa poderá agendar até dois procedimentos (duas consultas, dois exames ou uma consulta e um exame) para si ou para filhos menores de idade. As pessoas agendadas serão atendidas por ordem de chegada entre os dias 16 e 27 de novembro, das 9h às 12h e das 13h às 16h, na sede da Alepe, localizada na Rua da União, nº 397, no bairro da Boa Vista, no Recife.

A estrutura de atendimento também contará com pontos complementares na Travessa Correia Neto, no Edifício Miguel Arraes e no hall da Biblioteca da Assembleia. Não haverá atendimento nos fins de semana nem no feriado de 20 de novembro.

A iniciativa faz alusão às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul e tem como foco a prevenção e o diagnóstico precoce, incentivando o cuidado integral com a saúde. Para esta edição, a expectativa é realizar aproximadamente 24 mil procedimentos, sendo 80% deles na área da saúde. Em 2025, a campanha registrou recorde de 19.288 atendimentos.

Serviços de saúde

Com agendamento prévio, serão oferecidas consultas nas áreas de ginecologia, mastologia, urologia, proctologia, cardiologia, endocrinologia, dermatologia, clínica médica, otorrinolaringologia e nutrição.

Também serão realizados exames de ultrassonografia abdominal, endovaginal, de tireoide, mama e próstata, além de mamografia, eletrocardiograma e citologia. Para a realização da ultrassonografia abdominal, é necessário jejum de 12 horas.

Em parceria com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), a Alepe oferecerá serviços como avaliações nefrológica e antropométrica, que consiste na medição do corpo para avaliar aspectos relacionados à saúde física; exames do pé diabético e de retinopatia diabética; testes de urina e glicose; ambulatório de feridas e atividades socioeducativas.

Na área de saúde bucal, será oferecido atendimento odontológico. Já na área de oftalmologia, haverá triagem para catarata, em parceria com a Fundação Altino Ventura.

Em parceria com a Secretaria de Saúde do Recife, também serão disponibilizados serviços de auriculoterapia, técnica terapêutica que utiliza a estimulação de pontos específicos da orelha; vacinação; distribuição de preservativos e testes rápidos.

Resultados dos exames

A maior parte dos resultados dos exames será entregue no mesmo dia. As exceções são os resultados de mamografia e citologia, que deverão ser retirados no Centro Médico da Alepe, localizado na Rua das Fronteiras, nº 83, na Boa Vista, no Recife.

O RG será entregue na Superintendência de Inteligência (Suint), no Anexo I da Alepe, no 2º andar, localizado na Rua da União, nº 439, na Boa Vista, no Recife.

Cidadania

O Juntos nos Cuidamos também contará com serviços de cidadania, como emissão de RG, plantão jurídico, em parceria com a Unifafire, atendimentos da Neoenergia e do Banco do Nordeste, serviços dos Correios e do Detran-PE, além de atendimentos do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para divórcio e união estável.

A programação também terá serviços de beleza, educação física, psicologia, fisioterapia e outras atividades oferecidas por entidades parceiras.

Responsabilidade social

Realizado há quatro anos, o Juntos nos Cuidamos faz parte do programa Alepe Cuida e se tornou uma ação permanente por meio da Resolução nº 2.169/2024. O projeto se consolidou como uma das principais ações de responsabilidade social do Legislativo pernambucano.

São parceiros da Alepe na iniciativa o Banco do Nordeste, Neoenergia, Compesa, Detran-PE, TJPE, Defensoria Pública do Estado, Prefeitura do Recife, Correios, Senac, Unifafire e Uninassau, entre outros.