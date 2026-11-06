Operação da PF apura aliciamento e envio de mulheres do estado para exploração sexual na Suíça

Segundo a PF-PE, foram cumpridos, nesta sexta-feira (6), mandados de busca e apreensão em três endereços, em Limoeiro, no Agreste, e Paudalho, na Zona da Mata Norte

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos municípios de Limoeiro e Paudalho (Foto: Divulgação/PF-PE)

Uma operação deflagrada pela Polícia Federal em Pernambuco (PF-PE), nesta sexta-feira (6), investiga o aliciamento de mulheres e o envio delas para exploração sexual na Suíça. A Operação Helvetia tem como alvo principal um grupo criminoso que também teria envolvimento em ocultação e dissimulação dos valores obtidos com esse tipo de crime.



Segundo a PF-PE, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três endereços, em Limoeiro, no Agreste, e Paudalho, na Zona da Mata Norte. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a Justiça determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros em valores que ultrapassam R$ 1 milhão. As ordens foram expedidas pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco.





Entenda o caso



Por meio de nota, a PF-PE apresentou dados contidos no inquérito policial. O documento revela que mulheres teriam sido aliciadas no Brasil mediante promessas de trabalho no exterior.

Após a chegada à Suíça, teriam sido submetidas a pressões psicológicas, ameaças e exploração sexual, com a imposição de remessa periódica ao Brasil de “parte substancial dos valores obtidos.”



A corporação disse, ainda, que apura, em tese, a prática dos crimes de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, organização criminosa e lavagem de capitais.



As penas para esse tipo de crime ultrapassam os 30 anos de reclusão. Não está descartada a possibilidade de outros crimes terem sido praticados pela organização.



O nome Helvetia se refere à Suíça, país de destino das mulheres enviadas para fins de exploração sexual.