Polícia prende suspeito de envolvimento em morte de jovem encontrada com corpo queimado no Recife

Homem estava com Maria Luiza, de 19 anos, e o empresário Victor Tavares na noite em que ela desapareceu. Segundo a Polícia Civil, os três foram vistos juntos em uma boate na Zona Norte; empresário é considerado foragido.

Maria Luiza da Silva Cabral, de 19 anos, foi encontrada morta com o corpo parcialmente queimado (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem de 41 anos, que trabalhava como motorista e segurança de um empresário, foi preso suspeito de envolvimento na morte de Maria Luiza da Silva Cabral, de 19 anos, encontrada morta com o corpo parcialmente queimado, em agosto deste ano, na Estrada de Passarinho, na Zona Norte do Recife. A prisão de Lucialdo Leandro de Oliveira Lira ocorreu na terça-feira (3), na Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito estava com a jovem e o empresário Victor Tavares Henrique da Silva, com quem ela mantinha um relacionamento, na noite em que desapareceu.

O empresário também teve a prisão decretada, mas está foragido. A corporação ainda investiga a participação de outras pessoas no assassinato e não identificou quem teria ordenado a execução nem quem efetuou os disparos contra a vítima.

A presença dos três juntos foi identificada a partir de imagens de câmeras de segurança. Os registros mostram Maria Luiza, também conhecida como Mallu, entrando em um carro no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, por volta das 22h do dia 28 de agosto. Posteriormente, o grupo foi localizado em gravações de uma boate no bairro do Arruda, na Zona Norte, onde permaneceu até aproximadamente 0h30.

Segundo a delegada Vanessa Rodrigues, responsável pela investigação, a sequência de imagens foi importante para reconstituir os últimos passos da jovem. “Os três entram juntos no bar, os três permanecem juntos no bar e os três saem juntos do bar por volta de meia-noite e meia”, detalhou durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (4).

Lucialdo atuava na prestação de serviços a Victor Tavares, que, segundo a polícia, costumava circular acompanhado de pessoas responsáveis por sua segurança ou pelo transporte.

Apesar de ter sido preso, a Polícia Civil não afirma que ele tenha sido o mandante do homicídio. O vínculo entre Maria Luiza e os investigados, conforme a delegada, estava principalmente relacionado ao empresário.

A investigação também busca esclarecer se o assassinato teve relação com o relacionamento mantido entre Victor e a jovem. De acordo com a delegada, a relação era mantida de forma reservada e uma das linhas de apuração considera a possibilidade de Maria Luiza ter a intenção de revelar o envolvimento a outras pessoas.

“Possivelmente, pode ter relação com a briga com ex-companheira de Victor, claro, mas pode ter surgido também algum indício que ela poderia querer falar para alguém sobre o relacionamento deles”, afirmou Vanessa Rodrigues.

Briga antes do assassinato

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Outro episódio incorporado à investigação aconteceu três dias antes da morte da jovem. Em 25 de agosto, Maria Luiza e uma amiga teriam sido agredidas e ameaçadas pela ex-companheira de Victor Tavares. Segundo Marilene da Silva, mãe da vítima, no dia seguinte ao desentendimento, a filha recebeu uma transferência via Pix do empresário. Ele teria pedido que as duas não denunciassem o caso e prometido entregar outra quantia pessoalmente.

Apesar da proximidade entre os acontecimentos, a Polícia Civil ainda não estabeleceu uma ligação entre a discussão e o assassinato. A delegada ressaltou que não há elementos suficientes para determinar o que aconteceu entre os três investigados depois que deixaram a boate.

Victor Tavares também já era alvo de outra investigação policial por um crime registrado em 12 de agosto, cerca de duas semanas antes da morte de Maria Luiza. A natureza dessa ocorrência não foi detalhada pela delegada.

A Polícia Civil informou que chegou a realizar diligências para localizar o empresário, mas informações sobre a operação teriam vazado, permitindo que ele escapasse. Até a divulgação dos detalhes da investigação, ele continuava sendo procurado.

Relembre o caso

Maria Luiza desapareceu na noite de 28 de agosto, depois de ser vista entrando em um carro no bairro do Pina. Na madrugada do dia seguinte, o corpo foi encontrado na Estrada de Passarinho, na Zona Norte do Recife, a aproximadamente 16 quilômetros do local onde ela havia sido vista pela última vez.

A jovem apresentava marcas de tiros e facadas, além de queimaduras que atingiram parte do corpo. Ela estava com um vestido vermelho, a mesma roupa registrada nas imagens de segurança da noite do desaparecimento.

A prisão de Lucialdo ocorreu mais de dois meses depois do crime. A investigação segue em andamento para esclarecer a motivação do homicídio, identificar os responsáveis pela execução e localizar o empresário Victor Tavares.

