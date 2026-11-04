PF deflagra operação contra o contrabando de cigarros eletrônicos em Garanhuns

Operação Fumaça Digital cumpriu dois mandados de busca e apreensão. Investigação apura a aquisição e a comercialização de dispositivos eletrônicos de origem estrangeira, cuja importação e venda são proibidas no Brasil

A Operação Fumaça Digital aconteceu no município de Garanhuns (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4) a Operação Fumaça Digital, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, com o objetivo de investigar à possível aquisição e comercialização de cigarros eletrônicos de origem estrangeira, cuja a importação e o comércio são proibidos no Brasil.



Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município do agreste, expedidos pela Justiça Federal.



De acordo com a PF, as buscas realizadas nesta quarta-feira (4) têm por finalidade localizar e apreender eventuais cigarros eletrônicos, documentos, registros comerciais e dispositivos eletrônicos que possam contribuir para esclarecer a origem dos produtos, a dinâmica de aquisição e comercialização e a eventual participação de outras pessoas.



A Anvisa mantém, por meio da RDC nº 855/2024, a proibição da fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar, inclusive acessórios, peças e refis.



Os fatos são investigados, em tese, como contrabando, previsto no art. 334-A do Código Penal. A pena prevista para o delito é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo da apuração de outros crimes que eventualmente sejam identificados no decorrer das investigações.



A investigação prosseguirá com a análise do material eventualmente apreendido durante o cumprimento das medidas.