Polícia Federal deflagra operação contra fraude em concurso público em Pernambuco

A Operação Ponto Cego investiga fraude em concurso público realizado pela Universidade Federal do Agreste de Pernambuco

Foram cumpriram mandados de busca e apreensão na RMR, Nazaré da Mata, Buenos Aires, Garanhuns, Caruaru e Brejo da Madre de Deus (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (4), a Operação Ponto Cego, que investiga fraude em concurso público realizado pela Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, a UFAPE.

Policiais federais cumpriram 21 mandados de busca e apreensão nos municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Nazaré da Mata, Buenos Aires, Garanhuns, Caruaru e Brejo da Madre de Deus.

Durante as diligências, foram apreendidos mídias, celulares, computadores e documentos, além de veículos e bens de valor que teriam sido adquiridos com recursos obtidos por meio da fraude.

Segundo a investigação, há indícios de que o grupo utilizava pontos eletrônicos para repassar respostas a candidatos durante a aplicação das provas. A Polícia Federal apura a participação de cada investigado de forma individualizada, com o objetivo de identificar as funções exercidas por cada um na organização criminosa.

A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, a Delefaz, da Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco. O material apreendido será analisado e deve contribuir para o esclarecimento completo dos fatos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude em certames de interesse público (art. 311-A do Código Penal), organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), associação criminosa (art. 288 do Código Penal), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e falsificação de documento, sem prejuízo de outros crimes que venham a ser identificados no curso da investigação.

