Estudantes da rede estadual terão transporte gratuito nos dias de prova do Enem 2026
Benefício vai contemplar cerca de 46 mil alunos na Região Metropolitana do Recife; operação terá 542 viagens extras nos dias 8 e 15 de novembro
Publicado: 06/11/2026 às 10:22
Segundo o CTM, a programação especial terá um aumento de 421 para 507 viagens de ônibus no Grande Recife (Foto: Governo do Estado / Divulgação)
Cerca de 46 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco terão gratuidade no transporte público da Região Metropolitana do Recife (RMR) nos dias 8 e 15 de novembro, quando serão aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A operação especial também contará com 542 viagens extras de ônibus para atender aos candidatos.
O benefício será concedido por meio do cartão VEM Passe Livre RMR, que já garante o deslocamento gratuito dos estudantes entre casa e escola durante a semana. Nos dois domingos de aplicação do exame, os alunos poderão utilizar o cartão sem cobrança em todas as linhas do sistema, incluindo BRTs, estações e linhas interbairros. As linhas opcionais não estão incluídas.
A operação é organizada pelo Governo de Pernambuco, por meio do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM). Segundo o órgão, a quantidade de viagens será ampliada de 1.657 para 2.199 nos dias de prova.
A governadora Raquel Lyra afirmou que a medida busca facilitar o acesso dos estudantes aos locais de aplicação e evitar que os custos com transporte sejam um obstáculo para a participação no exame.
Linhas com reforço
O reforço na operação contemplará 35 linhas de ônibus que atendem diferentes áreas da Região Metropolitana do Recife, incluindo a capital, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Camaragibe, Abreu e Lima, Igarassu e Cabo de Santo Agostinho.
As linhas que receberão o reforço são:
020 – Candeias / TI Tancredo Neves
021 – TI Joana Bezerra / Shopping RioMar
080 – Joana Bezerra / Boa Viagem
101 – Circular (C. da Boa Vista / Rua do Sol)
138 – Zumbi do Pacheco / TI Tancredo Neves
149 – TI Cavaleiro / Zumbi do Pacheco
164 – Marcos Freire / TI Cajueiro Seco
165 – Muribeca dos Guararapes / TI Cajueiro Seco
181 – Cabo (Cohab) / TI Cajueiro Seco
185 – TI Cabo
202 – TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)
205 – TI Barro / UR-05 (BR-101)
252 – Vila Rica / TI Jaboatão
330 – Casa Amarela / CDU (Av. Caxangá)
520 – TI Macaxeira / Parnamirim
522 – Dois Irmãos (Rui Barbosa e Príncipe)
624 – Brejo
640 – Guabiraba / Derby
642 – Córrego do Jenipapo
645 – Av. Norte (Macaxeira)
710 – Beberibe / Derby
760 – Dois Unidos / Derby
844 – Santa Casa / TI Xambá
861 – TI Xambá / TI Joana Bezerra
881 – TI Xambá / Rio Doce (Getúlio Vargas)
1909 – TI Pelópidas / TI Joana Bezerra
1912 – Caetés I / TI Abreu e Lima
1913 – TI PE-15 / TI Joana Bezerra
1963 – TI PE-15 / TI Igarassu (Sítio Histórico)
1986 – TI PE-15 / TI Rio Doce
1992 – Pau Amarelo
2043 – TI CDU / TI Joana Bezerra (Parador)
2402 – Parque Capibaribe / Caxangá
2431 – TI CDU / TI Caxangá (UFPE)
2466 – Vera Cruz / TI Camaragibe
Os candidatos podem consultar os itinerários e horários dos ônibus pela plataforma Rumo, disponibilizada pelo CTM. A ferramenta permite planejar o deslocamento até o local de prova.