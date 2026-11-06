Estudantes da rede estadual terão transporte gratuito nos dias de prova do Enem 2026

Benefício vai contemplar cerca de 46 mil alunos na Região Metropolitana do Recife; operação terá 542 viagens extras nos dias 8 e 15 de novembro

Segundo o CTM, a programação especial terá um aumento de 421 para 507 viagens de ônibus no Grande Recife (Foto: Governo do Estado / Divulgação)

Cerca de 46 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco terão gratuidade no transporte público da Região Metropolitana do Recife (RMR) nos dias 8 e 15 de novembro, quando serão aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A operação especial também contará com 542 viagens extras de ônibus para atender aos candidatos.

O benefício será concedido por meio do cartão VEM Passe Livre RMR, que já garante o deslocamento gratuito dos estudantes entre casa e escola durante a semana. Nos dois domingos de aplicação do exame, os alunos poderão utilizar o cartão sem cobrança em todas as linhas do sistema, incluindo BRTs, estações e linhas interbairros. As linhas opcionais não estão incluídas.

A operação é organizada pelo Governo de Pernambuco, por meio do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM). Segundo o órgão, a quantidade de viagens será ampliada de 1.657 para 2.199 nos dias de prova.

A governadora Raquel Lyra afirmou que a medida busca facilitar o acesso dos estudantes aos locais de aplicação e evitar que os custos com transporte sejam um obstáculo para a participação no exame.

Linhas com reforço

O reforço na operação contemplará 35 linhas de ônibus que atendem diferentes áreas da Região Metropolitana do Recife, incluindo a capital, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Camaragibe, Abreu e Lima, Igarassu e Cabo de Santo Agostinho.

As linhas que receberão o reforço são:

020 – Candeias / TI Tancredo Neves

021 – TI Joana Bezerra / Shopping RioMar

080 – Joana Bezerra / Boa Viagem

101 – Circular (C. da Boa Vista / Rua do Sol)

138 – Zumbi do Pacheco / TI Tancredo Neves

149 – TI Cavaleiro / Zumbi do Pacheco

164 – Marcos Freire / TI Cajueiro Seco

165 – Muribeca dos Guararapes / TI Cajueiro Seco

181 – Cabo (Cohab) / TI Cajueiro Seco

185 – TI Cabo

202 – TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)

205 – TI Barro / UR-05 (BR-101)

252 – Vila Rica / TI Jaboatão

330 – Casa Amarela / CDU (Av. Caxangá)

520 – TI Macaxeira / Parnamirim

522 – Dois Irmãos (Rui Barbosa e Príncipe)

624 – Brejo

640 – Guabiraba / Derby

642 – Córrego do Jenipapo

645 – Av. Norte (Macaxeira)

710 – Beberibe / Derby

760 – Dois Unidos / Derby

844 – Santa Casa / TI Xambá

861 – TI Xambá / TI Joana Bezerra

881 – TI Xambá / Rio Doce (Getúlio Vargas)

1909 – TI Pelópidas / TI Joana Bezerra

1912 – Caetés I / TI Abreu e Lima

1913 – TI PE-15 / TI Joana Bezerra

1963 – TI PE-15 / TI Igarassu (Sítio Histórico)

1986 – TI PE-15 / TI Rio Doce

1992 – Pau Amarelo

2043 – TI CDU / TI Joana Bezerra (Parador)

2402 – Parque Capibaribe / Caxangá

2431 – TI CDU / TI Caxangá (UFPE)

2466 – Vera Cruz / TI Camaragibe

Os candidatos podem consultar os itinerários e horários dos ônibus pela plataforma Rumo, disponibilizada pelo CTM. A ferramenta permite planejar o deslocamento até o local de prova.

