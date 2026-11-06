Abertas as inscrições para o Vestibular 2027.1 da Unicap

A instituição oferece 2.380 vagas distribuídas entre 43 cursos de graduação, nas modalidades presencial, EaD e semipresencial

Unicap é uma das instituições que oferece o serviço (Foto: Unicap/Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2027.1 da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). A instituição oferece 2.380 vagas distribuídas entre 43 cursos de graduação, nas modalidades presencial, EaD e semipresencial. Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site oficial www.unicap.br.

Quatro novos cursos presenciais estão sendo oferecidos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Software, Inteligência Artificial e Terapia Ocupacional. Dentre os semipresenciais, as novidades são Produção Audiovisual e Mídias Sociais Digitais.



Dois editais foram publicados: um com informações para vestibular dos cursos presenciais e outro com informações dos cursos EaD e semipresenciais.

Medicina terá seleção exclusiva por prova presencial

São 28 cursos de graduação ofertados na modalidade presencial. O candidato poderá escolher duas opções de curso/turno e selecionar uma das seguintes modalidades de ingresso: prova presencial da Unicap, aproveitamento das notas do Enem ou aproveitamento dos resultados do Programa Internacional Baccalaureate Diploma Programme (IB).

Para o curso de Medicina, no entanto, vale apenas a nota do vestibular tradicional (sem Enem ou IB), realizado com prova presencial.



Todas as informações exigidas para a realização do Vestibular 2027.1 estão nos editais publicados no portal oficial da Instituição e na Secretaria Acadêmica/Coordenação Geral Escolar (Térreo do Bloco “R”).

Local e taxa de inscrição

O local das provas presenciais será divulgado no dia 11 de dezembro no site da Unicap e as provas serão realizadas no dia 13 de dezembro de 2026.

As taxas variam conforme o curso e a forma de ingresso:



Medicina: R$ 500; demais cursos presenciais: R$ 150 (prova) ou R$ 75 (ingresso via Enem);

Cursos EaD e semipresenciais: R$ 70 (prova) ou R$ 35 (ingresso via Enem).



A inscrição somente será considerada efetivada após a confirmação do pagamento da respectiva taxa.

