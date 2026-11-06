E não me venham com Baudelaire.

Boêmios no Bar Savoy, na época localizado na Avenida Guararapes, bairro de Santo Antônio. (Foto: Reprodução)

Por José Almino*



Em Carlos Pena gosto tanto do personagem como do poeta. Quando me dei por gente já havia morrido, porém não há muito: um acidente de automóvel, no dia 1 de julho de 1960, aos 31 anos, quando saía do Restaurante Leite depois do almoço, sinal de uma vida boêmia confortável que me fustigou a imaginação de pretenso escritor por muito tempo.



Passada a "hora do expediente", o centro do Recife esvaziava-se rapidamente. Na avenida Guararapes havia alguns bares. O mais conhecido era o bar Savoy que servia sobretudo chope e café expresso. Os bares frequentados por boêmios, como é sabido tem má comida: não se empanturra o bebedor de empadas porque assim ele diminui o álcool consumido ou fica com sono. Era um universo totalmente masculino. Como eu viria a reencontrar conhecer na Argélia algum tempo depois.



Um bom poeta apropria-se da paisagem física, dos rostos dos homens, da brisa fresca, dos vultos noturnos e os combina de tal forma que o resultado apesar de singular se torna surpreendente aos olhos e aos espíritos os mais diversos. Pena capturou, além do ruído da animação alcoólica, uma melancolia que impregnava aquela multidão masculina em versos simples e porque não acrescentar, verdadeiros:



Na avenida Guararapes,

o Recife vai marchando.

O bairro de Santo Antonio,

tanto se foi transformando

que, agora, às cinco da tarde,

mais se assemelha a um festim,

nas mesas do Bar Savoy,

o refrão tem sido assim:

São trinta copos de chopp,

são trinta homens sentados,

trezentos desejos presos,

trinta mil sonhos frustrados.



Carlos Pena tem uma virtude rara: é poeta de leitores de um só poeta. No Brasil conheço apenas mais um: Augusto dos Anjos. Para meu tio Miguel (irmão de minha avó paterna) Augusto dos Anjos bastava. "Chega de tanta grandeza", diria ele. E acrescento eu: Quem mais escreveria um verso sem verbo algum que me arrepia até hoje: Recife. Ponte Buarque de Macedo? Recife, ponto. Ponte Buarque de Macedo, ponto.



Arrematado por:



Eu, indo em direção à casa do Agra,

[quando eu li a funerária não mais existia]

Assombrado com a minha sombra magra,

Pensava no Destino, e tinha medo.

E não me venham com Baudelaire.

Em algum lugar das noites recifenses, haverá sempre um bacharel de direito e um gerente de banco bebendo cerveja que recitarão em coro:



Humildemente envolvo-me na sombra

que veste, à noite, os cegos monumentos

isolados nas praças esquecidas

e vazios de luz e movimento.

Não sei se entendes: em teus olhos nasce

a noite côncava e profunda, enquanto

clara manhã revive em tua face.

Daí amar teus olhos mais que o corpo

com esse escuro e amargo desespero

com que haverei de amar depois de morto.

*José Almino é sociólogo, escritor e ex-presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa

