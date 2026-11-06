Pernambuco terá fim de semana sem previsão de chuva em todas as regiões

Tempo seco deve predominar entre esta sexta-feira (6) e o domingo (8), incluindo a Região Metropolitana do Recife, Agreste, Sertão e Fernando de Noronha

Dia claro e com sol em todo o estado (Foto: Isabella Fabricio/DP)

A previsão do tempo aponta para um fim de semana de tempo firme em Pernambuco. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), entre esta sexta-feira (6) e o domingo (8), não há previsão de chuva para nenhuma das regiões do estado.

A condição de tempo seco deve predominar na Mata Norte, Região Metropolitana do Recife, Mata Sul, Agreste, Sertão pernambucano e Sertão do São Francisco. Em Fernando de Noronha, a previsão também é de ausência de chuva durante os três dias.

O cenário deve se manter estável ao longo de todo o fim de semana. Nesta sexta-feira (6), os termômetros do Sertão podem chegar a 40 graus.