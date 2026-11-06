CTTU monta esquema especial de trânsito para a 48ª Festa da Vitória Régia

Operação começa nesta sexta-feira (6) e segue até o domingo (8), em Casa Forte. Condutores devem ficar atentos aos bloqueios e às mudanças na circulação da região

Festa acontece na Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife (Foto: Sérgio Lôbo/Divulgação)

Um esquema especial de mobilidade foi preparado para a 48ª edição da Festa da Vitória Régia, que acontece entre esta sexta-feira (6) e o domingo (8), no bairro de Casa Forte.



Durante os três dias de evento, mais de 60 agentes de trânsito da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estarão mobilizados na região para orientar os condutores, organizar a circulação e promover a segurança viária.



Os bloqueios terão início a partir das 15h, com exceção do domingo (8), quando as intervenções começarão mais cedo, às 6h. A liberação das vias ocorrerá de acordo com a dispersão do público e as condições de segurança para a circulação.



Durante a festividade, haverá mudanças no tráfego nas vias de acesso à Praça de Casa Forte. Os condutores que trafegam pela Avenida Dezessete de Agosto não poderão acessar diretamente a Rua da Praça de Casa Forte.

Como alternativa, deverão seguir em frente e entrar na Estrada das Ubaias. Em seguida, será necessário acessar a Estrada do Encantamento e, depois, virar na Rua Jerônimo de Albuquerque para chegar à praça.



O acesso às ruas Visconde de Ouro Preto e Jacó Velosino, que também levam à praça, será permitido apenas aos moradores. Para entrar ou sair dessas vias, será necessário apresentar comprovante de residência aos agentes de trânsito. Durante o evento, ambas funcionarão em mão dupla para facilitar o deslocamento dos residentes.

A CTTU recomenda que os condutores fiquem atentos à sinalização temporária instalada na região e respeitem as orientações dos agentes de trânsito. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da Autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

