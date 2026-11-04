Tradicional Festival da Vitória Régia começa nesta sexta-feira (6)

Evento contará com programação para toda a família e será realizado até domingo (8), na Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife

Festa da Vitória Régia começa nesta sexta-feira. Foto:Paulo Paiva/DP ()

Está tudo pronto para a realização do tradicional Festival da Vitória Régia. A 48ª edição começa nesta sexta-feira (6) e segue até domingo (8), na Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife. A programação inclui polo gastronômico, feira criativa e diversas atrações para o público infantil.

Na sexta-feira, a festa começa às 18h e segue até a meia-noite. No sábado, o festival terá início às 16h, também com encerramento à meia-noite. Já no domingo (8), último dia do evento, a programação começa às 8h, quando as crianças poderão colorir o chão da praça com pinturas, e segue até as 21h.

De acordo com a organização, a expectativa é superar os números registrados em 2025, quando o festival reuniu 47 mil pessoas em três dias, contou com 50 atrações e ofereceu 70 horas de música.

Para este ano, os números já apontam crescimento. A Feira Criativa conta com 115 expositores, um aumento de 35% em relação ao ano passado.

O Polo Gastronômico terá novas operações, como Boteco Belém, Arretado de Bom e Come Come, que se juntarão a estabelecimentos já conhecidos do público, como Oficina do Sabor, Casa Mendez e Moendo na Laje.

As cervejas artesanais também terão novidades, com a realização de um festival dedicado à bebida produzida na região.

Na área musical, 35 atrações se revezarão em três palcos simultâneos. A criançada também terá espaço garantido no Polo Infantil, que contará com a participação de um parceiro responsável por oferecer uma programação especial para divertir os pequenos e seus familiares.

A Arena dos Jogos e os cenários instagramáveis, que fizeram sucesso em 2025, também estarão de volta nesta edição.

Confira a programação

Sexta-feira (6)

Polo Infantil GGE

18h — Sexta de Talentos: School of Rock (crianças)

20h — Sexta de Talentos: School of Rock (adolescentes)

21h — Sexta de Talentos: School of Rock (adultos)

Palco Boteco

18h — DJ

19h10 — BQuintas

20h40 — Banda Forte

22h30 — Banda Caravan 86

Palco Vitória Régia

18h40 — Teatro Casa da Criança

19h15 — Pastoril

20h20 — Retroback

22h25 — Sambarrasta

Sábado (7)





Polo Infantil GGE

16h — Yoga pras famílias

17h — Cia Garret Circus

18h — Show Mini Rock

19h — Show Bandalelê

20h — Nosso Jazz pra famílias

Palco Boteco

16h — Mestre Lua e Poço de Batuque

17h30 — Tiago Asfora

19h — Musical Casa da Criança

19h40 — Gardenow

21h20 — Mazuli Trio

22h50 — Suco do Groove

Palco Vitória Régia

17h20 — Bloco das Ilusões

18h40 — Pastoril

19h50 — Banda Desopila

21h10 — Dudu do Acordeon

22h40 — Rafa Cout

Domingo (8)









8h — Pintura na Praça, em toda a praça

9h — Bicicletadinha: passeio ciclístico com concentração no Parque Santana e chegada à Praça de Casa Forte. Atividade gratuita; traga sua bicicleta. Instagram: @bicicletadinha

9h30 — Pinto da Madrugada, no Palco Vitória Régia

Polo Infantil GGE

10h — Show Guerreiras do K-Pop

11h — Oficina Bolhas de Sabão Gigantes

12h — Show Turma do Rod

13h — Show Ponttinho

14h — Bingo Corujices

15h — Jangadinha

16h — Show Ilana Ventura – Ritmos Pernambucanos

17h — Show Ludicanto

18h — Show A Bandinha

19h — Show Mari Bigio e Banda

20h — Show de Mágica Rodrigo Lima

Palco Boteco

10h30 — Rick e Lu Sax

12h — Eco de Boteco

13h40 — Banda Tios

15h30 — Bateria Povoada

17h10 — Legião Urbana Cover

19h — Caná Caiana

Palco Vitória Régia

10h30 — Maracatu

12h — Milton Raulino e Chorinho no Mangue

13h40 — Pura Paixão

15h15 — Balé Popular

16h20 — Kelly Olliveira

18h10 — Geraldinho Lins

19h45 — Final do Pastoril