Tradicional Festival da Vitória Régia começa nesta sexta-feira (6)
Evento contará com programação para toda a família e será realizado até domingo (8), na Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife
Publicado: 04/11/2026 às 12:53
Festa da Vitória Régia começa nesta sexta-feira. Foto:Paulo Paiva/DP ()
Está tudo pronto para a realização do tradicional Festival da Vitória Régia. A 48ª edição começa nesta sexta-feira (6) e segue até domingo (8), na Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife. A programação inclui polo gastronômico, feira criativa e diversas atrações para o público infantil.
Na sexta-feira, a festa começa às 18h e segue até a meia-noite. No sábado, o festival terá início às 16h, também com encerramento à meia-noite. Já no domingo (8), último dia do evento, a programação começa às 8h, quando as crianças poderão colorir o chão da praça com pinturas, e segue até as 21h.
De acordo com a organização, a expectativa é superar os números registrados em 2025, quando o festival reuniu 47 mil pessoas em três dias, contou com 50 atrações e ofereceu 70 horas de música.
Para este ano, os números já apontam crescimento. A Feira Criativa conta com 115 expositores, um aumento de 35% em relação ao ano passado.
O Polo Gastronômico terá novas operações, como Boteco Belém, Arretado de Bom e Come Come, que se juntarão a estabelecimentos já conhecidos do público, como Oficina do Sabor, Casa Mendez e Moendo na Laje.
As cervejas artesanais também terão novidades, com a realização de um festival dedicado à bebida produzida na região.
Na área musical, 35 atrações se revezarão em três palcos simultâneos. A criançada também terá espaço garantido no Polo Infantil, que contará com a participação de um parceiro responsável por oferecer uma programação especial para divertir os pequenos e seus familiares.
A Arena dos Jogos e os cenários instagramáveis, que fizeram sucesso em 2025, também estarão de volta nesta edição.
Confira a programação
Sexta-feira (6)
Polo Infantil GGE
18h — Sexta de Talentos: School of Rock (crianças)
20h — Sexta de Talentos: School of Rock (adolescentes)
21h — Sexta de Talentos: School of Rock (adultos)
Palco Boteco
18h — DJ
19h10 — BQuintas
20h40 — Banda Forte
22h30 — Banda Caravan 86
Palco Vitória Régia
18h40 — Teatro Casa da Criança
19h15 — Pastoril
20h20 — Retroback
22h25 — Sambarrasta
Sábado (7)
Polo Infantil GGE
16h — Yoga pras famílias
17h — Cia Garret Circus
18h — Show Mini Rock
19h — Show Bandalelê
20h — Nosso Jazz pra famílias
Palco Boteco
16h — Mestre Lua e Poço de Batuque
17h30 — Tiago Asfora
19h — Musical Casa da Criança
19h40 — Gardenow
21h20 — Mazuli Trio
22h50 — Suco do Groove
Palco Vitória Régia
17h20 — Bloco das Ilusões
18h40 — Pastoril
19h50 — Banda Desopila
21h10 — Dudu do Acordeon
22h40 — Rafa Cout
Domingo (8)
8h — Pintura na Praça, em toda a praça
9h — Bicicletadinha: passeio ciclístico com concentração no Parque Santana e chegada à Praça de Casa Forte. Atividade gratuita; traga sua bicicleta. Instagram: @bicicletadinha
9h30 — Pinto da Madrugada, no Palco Vitória Régia
Polo Infantil GGE
10h — Show Guerreiras do K-Pop
11h — Oficina Bolhas de Sabão Gigantes
12h — Show Turma do Rod
13h — Show Ponttinho
14h — Bingo Corujices
15h — Jangadinha
16h — Show Ilana Ventura – Ritmos Pernambucanos
17h — Show Ludicanto
18h — Show A Bandinha
19h — Show Mari Bigio e Banda
20h — Show de Mágica Rodrigo Lima
Palco Boteco
10h30 — Rick e Lu Sax
12h — Eco de Boteco
13h40 — Banda Tios
15h30 — Bateria Povoada
17h10 — Legião Urbana Cover
19h — Caná Caiana
Palco Vitória Régia
10h30 — Maracatu
12h — Milton Raulino e Chorinho no Mangue
13h40 — Pura Paixão
15h15 — Balé Popular
16h20 — Kelly Olliveira
18h10 — Geraldinho Lins
19h45 — Final do Pastoril