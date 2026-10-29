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Vida Urbana
Réveillon

Réveillon do Recife: festa da virada terá três dias com shows de Priscilla Senna, Safadão e Xand Avião

Celebração acontece nos dias 26, 27 e 31 de dezembro, na orla do Pina, na Zona Sul do Recife

Nicole Gomes

Publicado: 29/10/2026 às 11:45

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Festa da virada terá três dias com shows de Priscilla Senna, Safadão e Xand Avião/Fotos: Marina Torres/Secult-PE; Kleyvson Santos/PCR; Edson Holanda/PCR

Festa da virada terá três dias com shows de Priscilla Senna, Safadão e Xand Avião (Fotos: Marina Torres/Secult-PE; Kleyvson Santos/PCR; Edson Holanda/PCR)

O Réveillon do Recife terá três dias de festa. Entre os shows anunciados estão Wesley Safadão, Priscilla Senna, Raphaela Santos e mais 20 atrações. As informações foram divulgadas pela prefeitura da capital em evento realizado nesta quinta-feira (29), no Pina, Zona Sul do Recife.

As comemorações da da Festa da Virada 2027 começarão logo após o Natal, no dia 26 de dezembro, na Praia do Pina. Também haverá shows no dia 27, e a tradicional festividade na véspera de Ano Novo.

Das 20 atrações, 16 nordestinos e 10 pernambucanos. Entre eles, Na progrmação estão os cantores Nattan, Natazinho Lima, Zé Vaqueiro, Maestro Spok, Sheldon e Matheus Moraes. 

*Matéria em atualização

PROGRAMAÇÃO — VIRADA RECIFE 2027

26 de dezembro (sexta)

Claudia Leitte
Ludmilla
Luíza Sonza
Dennis
Raphaela Santos
Anderson Neiff
Juciê

27 de dezembro (sábado)

Jorge & Mateus
Wesley Safadão
Xand Avião
Toque 10
Priscila Senna
PV Calado
Rafa Cout

31 de dezembro - Noite da Virada

Nattan
Natanzinho Lima
Zé Vaqueiro
Spok
Sheldon
Matheus Moraes

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Ano novo , Programação , Recife
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