Festa do Morro 2026 receberá imagens peregrinas de Nossa Senhora de Nazaré e Nossa Senhora das Dores

122ª edição terá 11 dias de programação religiosa e cultural, entre 28 de novembro e 8 de dezembro, no Recife; esquema de segurança prevê 1,4 mil lançamentos de policiais

O tema deste ano será "Imaculada Conceição, refúgio do povo que caminha na fé" (Foto: Weslly Gomes/DP foto)

Duas imagens peregrinas de importantes devoções marianas do país serão recebidas na 122ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro, na Zona Norte do Recife. As imagens de Nossa Senhora de Nazaré, trazida de Belém, no Pará, e Nossa Senhora das Dores, de Juazeiro do Norte, no Ceará, são as novidades da programação deste ano, que terá 11 dias de atividades religiosas e culturais, de 28 de novembro a 8 de dezembro.

Com o tema “Imaculada Conceição, refúgio do povo que caminha na fé”, a festividade contará com missas, novenário, procissões, apresentações culturais e atividades preparatórias. A organização também prevê uma operação especial de segurança, trânsito, saúde e ordenamento do comércio para receber os fiéis e romeiros.

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré será acolhida no dia 2 de dezembro, às 18h30, no Largo Dom Luiz. De lá, seguirá em cortejo pela Rua Itacoatiara até a Praça do Morro da Conceição. O mesmo percurso será realizado no dia 7 de dezembro, quando os devotos receberão a imagem de Nossa Senhora das Dores, também às 18h30.

Segundo reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição do Morro, padre Emerson Borges a chegada das duas imagens representa a aproximação de diferentes manifestações de fé.

“Nós vamos estar recebendo a imagem peregrina vinda de Belém do Pará, do Círio de Nazaré, uma das maiores expressões de fé do Brasil e do mundo. Então, vamos acolher essa imagem aqui, trazida pelo reitor de lá, padre Francisco, unindo essas duas devoções: a devoção do Círio e a devoção da Imaculada Conceição aqui no Recife”, afirmou.

Sobre a imagem de Nossa Senhora das Dores, o religioso explicou que os devotos de Juazeiro do Norte também serão convidados a participar da acolhida, mantendo tradições da romaria cearense.

“Os devotos que vão ao Juazeiro todos os anos são convidados a subir ao Morro da Conceição. Vamos subir com chapéu de palha, fazendo toda a tradição própria do Juazeiro do Norte”, acrescentou.

Para o padre, a edição deste ano será marcada pelo encontro de diferentes experiências religiosas.

“É um momento para a gente unir as nossas forças, unir a nossa fé. O propósito é seguir a Jesus Cristo por meio da Virgem Santíssima”, disse.

Pré-festa tem Bike Romaria e programação para voluntários

Antes da abertura oficial, o Morro da Conceição terá uma série de atividades preparatórias. No domingo, 8 de novembro, serão celebradas missas com bênçãos aos motoristas, às 7h, 9h e 12h. Às 18h, haverá a celebração de envio dos mais de 700 voluntários que atuarão na organização do festejo.

No dia 14 de novembro, às 10h30, será realizada a Missa dos Devotos Mirins. Já no dia 15, a programação terá a quinta edição da Bike Romaria, com concentração no Parque da Jaqueira e saída às 7h em direção ao Santuário do Morro da Conceição.

O percurso passará por importantes vias do Recife, como as avenidas Rui Barbosa, Agamenon Magalhães, João de Barros, Mário Melo, Rosa e Silva e Norte, até a chegada ao Morro.

A preparação continua no dia 21, com a Festa das Comunidades, às 19h30. No dia seguinte, os jovens participam da Santa Missa e Louvor da Juventude Devota, às 18h. A última atividade antes da abertura será a Missa da Família Devota, em 26 de novembro, às 19h30.

Procissão abre oficialmente a 122ª edição

A abertura oficial da festa será realizada no sábado, 28 de novembro. A concentração dos fiéis está marcada para as 17h, no Parque Urbano da Macaxeira, de onde sairá a procissão às 18h.

O cortejo seguirá pela Avenida Norte, Largo Dom Luiz e Rua Itacoatiara, em direção à Praça do Morro da Conceição. Às 19h30, será realizada a Solene Celebração de Abertura, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo José Bezerra. O hasteamento da bandeira da festa está previsto para as 21h.

Durante os dias de celebração, o Santuário terá missas em diferentes horários, além das atividades realizadas no palco montado em frente à igreja.

Entre 30 de novembro e 5 de dezembro, as celebrações acontecerão às 7h, 9h, 11h e 14h, com missa solene às 16h. O novenário será realizado às 19h30, entre 29 de novembro e 7 de dezembro.

Nos domingos 29 de novembro e 6 de dezembro, haverá programação especial, com missas extras no palco externo e dentro do Santuário.

A programação também terá apresentações culturais após algumas noites do novenário. Entre os artistas confirmados estão Almir Rouche, Artistas do Morro, Nádia Maia, Dudu do Acordeon, Cristóvão Rui, Flávio Victor, Marcelo Pernambucano e padre João Carlos.

A tradicional Missa do Exército Brasileiro será celebrada em 4 de dezembro, às 9h30. Antes, às 8h, os militares sairão em procissão do Largo Dom Luiz em direção ao Santuário. A celebração marca os 20 anos de homenagem à padroeira da instituição militar.

Dia 8 terá missas de hora em hora e procissão de encerramento

O dia dedicado à Imaculada Conceição, em 8 de dezembro, concentra o principal momento da festividade. A programação terá missas alternadas entre o palco externo e o interior do Santuário, começando à meia-noite e seguindo até as 15h.

No palco, as celebrações estão previstas para 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h. Dentro da igreja, as missas acontecerão à 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.

A procissão de encerramento terá concentração às 14h30, na sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, com saída às 15h. O percurso seguirá pela Ponte do Limoeiro, Avenida Norte e Estrada do Morro da Conceição, até a praça em frente ao Santuário.

Às 19h, será realizada a celebração solene de encerramento, presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza.

No dia seguinte, 9 de dezembro, haverá três missas de pós-festa, às 9h30, 15h e 19h30.

Forças de segurança terão mais de 1,4 mil lançamentos da PM

A realização da festa também mobiliza um esquema especial de segurança, trânsito, prevenção de acidentes e atendimento de saúde. O planejamento envolve Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, CTTU e órgãos das administrações municipal e estadual.

De acordo com o comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar, coronel Marcos Vasconcelos, a corporação realizará aproximadamente 1,4 mil lançamentos de policiais ao longo dos 11 dias de programação.

Nos dias de menor movimentação, quando não houver apresentações culturais e o encerramento ocorrer mais cedo, serão empregados cerca de 100 policiais. Já em 8 de dezembro, data de maior concentração de fiéis, o efetivo chegará a aproximadamente 300 policiais.

“A Polícia Militar, através do 13º Batalhão e de outras unidades especializadas, vai garantir a segurança dos fiéis durante os 11 dias de festa. A gente vai fazer cerca de 1.400 lançamentos durante todo o período”, afirmou o comandante.

O reforço também acompanhará a procissão de encerramento, desde a saída no Centro do Recife até a chegada ao Morro da Conceição e o fim das celebrações.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco também terá atuação diária no local. Segundo o coronel Dias, o planejamento começou mais de um mês antes da festividade e prevê pelo menos 170 militares atuando diariamente na área do evento.

A operação contará com ambulâncias, equipes de atendimento pré-hospitalar e uma viatura exclusiva de combate a incêndios. A medida considera, principalmente, a grande quantidade de velas acesas pelos devotos durante as homenagens.

“A gente vai ter uma equipe de combate a incêndio, com uma viatura exclusiva para o setor, porque nos últimos anos temos uma grande quantidade de velas acesas. É necessária essa prevenção”, explicou.

O oficial acrescentou que também haverá fiscalização dos equipamentos de segurança, incluindo extintores e estruturas instaladas na área da festa. Nos dias de maior movimentação, o trabalho contará com reforço de equipes especializadas em salvamento.

A Guarda Civil Municipal do Recife também participará da operação, com aproximadamente 160 agentes e apoio de equipes motorizadas, segundo informações apresentadas durante o planejamento da festividade.

CTTU terá bloqueios e mais de 500 lançamentos de agentes

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou uma operação para controlar a circulação de veículos e organizar o acesso ao Morro da Conceição.

De acordo com o gerente de trânsito da autarquia, Paulo Miguel, estão previstos mais de 500 lançamentos de agentes, com uma média de 25 a 30 profissionais por turno. O trabalho começa em 28 de novembro e seguirá até a madrugada do dia 9 de dezembro.

A operação terá pontos de bloqueio e monitoramento das vias no entorno do Morro. O acesso de veículos será permitido a moradores que apresentarem comprovante de residência e a veículos de serviço devidamente identificados.

No dia 8 de dezembro, o efetivo será ampliado para acompanhar a procissão de encerramento, com batedores e viaturas ao longo do percurso, garantindo a segurança viária dos participantes.

Comércio terá cadastro de aproximadamente 190 trabalhadores

O ordenamento dos vendedores também faz parte do planejamento da festa. A Secretaria Executiva de Controle Urbano do Recife prevê organizar aproximadamente 190 comerciantes que trabalham tradicionalmente no entorno do Santuário.

Segundo a secretária executiva de Controle Urbano, Marta Lima, os trabalhadores que já atuaram em edições anteriores estão sendo convocados para atualizar o cadastro e confirmar o interesse em comercializar durante a festividade.

“A gente já tem um cadastro anterior, dos anos anteriores, com cerca de 190 pessoas que trabalham todos os anos. Essas pessoas estão sendo agendadas para ir até a Regional Norte e fazer o cadastro, dizendo que este ano estão interessadas novamente em comercializar”, explicou.

A taxa para autorização é de R$ 144. Para realizar o procedimento, os interessados devem procurar a Regional Norte, localizada na Avenida Beberibe, nas proximidades do Campo Santa Cruz, apresentando nome, documento de identidade e comprovante de residência.

A liberação dos pontos dependerá também do cumprimento das normas estabelecidas na edição anterior. A distribuição dos espaços será organizada para evitar obstáculos à circulação de pedestres e veículos, tanto na parte baixa quanto no entorno da igreja.

Saúde terá mais de 280 profissionais durante a programação

A Secretaria de Saúde do Recife também preparou uma operação especial para atender os fiéis durante a festividade. Segundo as informações apresentadas no planejamento, mais de 280 profissionais estarão escalados em regime de plantão, ao longo de 12 dias de atuação.

A estrutura contará com equipes de atendimento, ambulâncias e suporte para situações de urgência e emergência. Nos momentos de maior concentração, poderão atuar até 12 equipes simultaneamente.

O planejamento considera ocorrências comuns em eventos com grande aglomeração, como desidratação, insolação, queda de pressão e episódios de hipoglicemia.

A orientação é que os participantes mantenham a hidratação, utilizem roupas leves e tenham atenção especial às condições de saúde durante as caminhadas e procissões.

Além das equipes municipais de saúde, a operação envolve a Vigilância Sanitária, Emlurb, Secretaria de Meio Ambiente, Compesa, Neoenergia Pernambuco e outros órgãos responsáveis pela infraestrutura e pelos serviços necessários à realização da festa.

História da Festa do Morro

A Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro teve origem nas comemorações do cinquentenário do Dogma da Imaculada Conceição, proclamado pelo papa Pio IX, em 1854.

Em 8 de dezembro de 1904, foi inaugurado no local um monumento com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, durante uma celebração conduzida pelo então bispo de Olinda, dom Luiz Raymundo da Silva Britto. A partir daquele momento, o antigo Morro da Boa Vista, também conhecido como Morro dos Oiteiros, passou a ser chamado definitivamente de Morro da Conceição.

A imagem, trazida da França em um navio no mesmo ano, tem 3,5 metros de altura e pesa 1.840 quilos. A representação mostra Maria vestida de branco, com manto azul, coroa dourada e as mãos unidas em oração. Aos seus pés, uma serpente aparece esmagada.

O Santuário também passou por diferentes momentos de transformação. A capela original, construída em estilo gótico, foi inaugurada em 1904. Em 1974, foi criada a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Morro. Em 2015, a igreja foi elevada à condição de Santuário Arquidiocesano.

Em 2008, o templo passou por uma reconstrução, com uma arquitetura moderna e paredes revestidas de vidro, que permitem visualizar a imagem da Santa tanto do interior quanto da parte externa.

Outro episódio marcante ocorreu em 30 de agosto de 2024, quando o teto da igreja desabou. O acidente marcou a história recente do Santuário e mobilizou ações de reconstrução e recuperação do espaço religioso.

A organização da festa é conduzida pelos Missionários Redentoristas, congregação fundada em 1732, na Itália, por Santo Afonso Maria de Ligório. A instituição estápresente em quase 80 países e reúne mais de cinco mil membros.