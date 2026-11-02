Veículo foi localizado na manhã deste domingo (1º), na zona rural de Ibirajuba; vítimas ficaram presas no automóvel submerso

Três homens morrem após carro capotar e cair em um reservatório de água no Agreste de Pernambuco (Reprodução/Instagram)

Uma viagem terminou em tragédia na madrugada do domingo (1º), na zona rural de Ibirajuba, no Agreste de Pernambuco. Um carro com três ocupantes capotou na PE-149 e caiu em um reservatório de água, deixando todos os passageiros mortos. O veículo permaneceu submerso até a manhã, quando moradores do Sítio Gravatá perceberam sua presença e acionaram o resgate.

As vítimas foram identificadas como Iranjakson Nogueira Santos, de 39 anos; José Jefferson Santos da Silva, de 26; e José Marcelino da Silva, de 47. Os três estavam em um Fiat Uno.

De acordo com informações preliminares, Iranjakson conduzia o automóvel quando teria perdido o controle da direção. O veículo capotou e caiu no reservatório de água. Os ocupantes ficaram presos no interior do carro e morreram no local.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que foi acionado durante a manhã para uma ocorrência de busca e salvamento no Sítio Gravatá. Equipes de mergulho localizaram o veículo submerso e realizaram a retirada dos três corpos, que já estavam sem sinais vitais.

A operação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal. Após o resgate, os corpos ficaram sob responsabilidade dos órgãos competentes e foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado pela Delegacia de Lajedo como acidente de trânsito com vítimas fatais. Segundo a corporação, os três homens morreram após o motorista perder o controle do veículo.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente e esclarecer o que provocou a ocorrência.

