Mulher é arremessada para fora de ônibus após freada brusca

A mulher estava em um ônibus da linha 1944 – TI Pelópidas / Maria Farinha / Loteamento Conceição (Foto: Reprodução/TV Jornal)

Uma passageira foi arremessada para fora de um ônibus em movimento após uma freada de emergência. O acidente aconteceu nesta segunda-feira (2), na PE-22, no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A mulher estava em um ônibus da linha 1944 – TI Pelópidas / Maria Farinha / Loteamento Conceição, que seguia em direção ao bairro de Maranguape. Ela ainda não havia passado pela catraca quando o coletivo precisou frear bruscamente. Com o impacto, a passageira foi projetada para a frente, quebrou o para-brisa e caiu na via.

De acordo com o Consórcio Conorte, o coletivo precisou realizar uma frenagem brusca para evitar uma colisão com um carro de passeio que parou repentinamente à sua frente, na PE-22, em Paulista. Com a manobra, a passageira, de 51 anos, foi projetada contra o para-brisa e sofreu escoriações nos braços e um ferimento superficial na cabeça.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar assistência, após o motorista e a equipe de operação do Conorte realizarem os primeiros socorros à vítima. A mulher recebeu atendimento de uma equipe do Samu e foi encaminhada à unidade Unimed 3, em Olinda, acompanhada pelo esposo.

O Conorte informou ainda que o ônibus aguardou a chegada do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) para a conclusão dos procedimentos referentes à ocorrência.