Suspeitos de simular ações policiais para cometer extorsões em Paulista são alvo de operação

Operação Chave Forçada cumpre cinco mandados de busca e apreensão no Recife e em Olinda; investigação apura uso de documentos falsos e acesso indevido a dados sigilosos

Operação da Polícia Civil investiga grupo suspeito de simular ações policiais para cometer extorsões em Pernambuco (Ascom PCPE)

Uma associação criminosa suspeita de simular operações policiais para cometer extorsões, roubos e furtos é alvo de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, deflagrada na manhã desta quinta-feira (5). A ação, Chave Forçada, cumpriu cinco mandados de busca e apreensão domiciliar no Recife e em Olinda, na Região Metropolitana.



As investigações começaram em março de 2026 e buscam identificar e desarticular o grupo, suspeito de envolvimento em crimes patrimoniais, violação de sigilo profissional e uso de documentos falsos.

Segundo a Polícia Civil, as práticas investigadas teriam ocorrido no município de Paulista, no Grande Recife.

De acordo com a corporação, os integrantes utilizavam indevidamente dados sensíveis, supostos mandados judiciais e documentos oficiais para simular atuações policiais e cometer crimes. As apurações também identificaram indícios de apoio financeiro e telemático à organização, além de uma possível divisão de tarefas entre os envolvidos.

Durante a ação foram apreendidas pistolas, munições e três balanças de precisão. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulista.

Os trabalhos foram coordenados pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), vinculado ao Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO). As investigações contam com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DINTEL) e da Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco.

