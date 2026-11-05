Festa do Morro terá 11 dias de programação com missas, procissões e shows no Recife

122ª edição da celebração de Nossa Senhora da Conceição será realizada de 28 de novembro a 8 de dezembro, com atrações religiosas e culturais

A abertura será no sábado (28), com concentração dos fiéis às 17h, no Parque Urbano da Macaxeira ( Foto: Weslly Gomes/DP foto)

A 122ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro terá 11 dias de programação no Recife, entre 28 de novembro e 8 de dezembro. A celebração, realizada no Morro da Conceição, na Zona Norte da capital pernambucana, contará com missas, novenário, procissões e apresentações culturais.

A abertura será no sábado (28), com concentração dos fiéis às 17h, no Parque Urbano da Macaxeira. A procissão sairá às 18h em direção ao Santuário do Morro da Conceição. A celebração oficial está prevista para as 19h30, seguida do hasteamento da bandeira, às 21h.

Ao longo dos dias, a programação terá apresentações de artistas como Almir Rouche, Nádia Maia, Dudu do Acordeon, Flávio Victor e padre João Carlos. Também estão previstas as chegadas das imagens peregrinas de Nossa Senhora de Nazaré, no dia 2 de dezembro, e Nossa Senhora das Dores, no dia 7.

No dia 8 de dezembro, data dedicada à Imaculada Conceição, as missas serão celebradas de hora em hora, alternadamente no palco externo e dentro do Santuário, a partir da meia-noite. A procissão de encerramento sairá às 15h do Cais do Apolo, no Centro do Recife, em direção ao Morro.

Confira a programação dos 11 dias de festa:

28 de novembro (sábado)

•17h – Concentração no Parque Urbano da Macaxeira.

•18h – Procissão de abertura.

•19h30 – Celebração de abertura.

•21h – Hasteamento da bandeira.

29 de novembro (domingo)

•Missas no Santuário: 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h.

•Missas no palco: 8h, 10h e 18h.

•19h30 – 1ª noite do novenário.

•21h – Show de Almir Rouche.

30 de novembro (segunda-feira)

•Missas: 7h, 9h, 11h e 14h.

•16h – Missa solene.

•19h30 – 2ª noite do novenário.

•21h – Artistas do Morro.

1º de dezembro (terça-feira)

•Missas: 7h, 9h, 11h e 14h.

•16h – Missa solene.

•19h30 – 3ª noite do novenário.

•21h – Show de Nádia Maia.

2 de dezembro (quarta-feira)

•Missas: 7h, 9h, 11h e 14h.

•16h – Missa solene.

•18h30 – Acolhida da imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

•19h30 – 4ª noite do novenário.

•21h – Show de Dudu do Acordeon.

3 de dezembro (quinta-feira)

•Missas: 7h, 9h, 11h e 14h.

•16h – Missa solene.

•19h30 – 5ª noite do novenário.

•21h – Show de Cristóvão Rui.

•22h30 – Show de Flávio Victor.

4 de dezembro (sexta-feira)

•8h – Procissão do Exército Brasileiro.

•9h30 – Missa do Exército Brasileiro.

•19h30 – 6ª noite do novenário.

•21h – Show de Marcelo Pernambucano.

5 de dezembro (sábado)

•Missas no Santuário: 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h.

•Missas no palco: 8h, 10h e 15h.

•19h30 – 7ª noite do novenário.

6 de dezembro (domingo)

•Missas no Santuário: 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h.

•Missas no palco: 8h, 10h e 15h.

•19h30 – 8ª noite do novenário.

7 de dezembro (segunda-feira)

•Missas: 7h, 9h, 11h e 14h.

•16h – Missa solene.

•18h30 – Acolhida da imagem de Nossa Senhora das Dores.

•19h30 – 9ª noite do novenário.

•21h – Show do padre João Carlos.

8 de dezembro (terça-feira) – Dia de Nossa Senhora da Conceição

•Missas no palco: 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h.

•Missas no Santuário: 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.

•14h30 – Concentração para a procissão de encerramento, no Cais do Apolo.

•15h – Saída da procissão.

•19h – Celebração solene de encerramento.