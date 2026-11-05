Festa do Morro terá 11 dias de programação com missas, procissões e shows no Recife
122ª edição da celebração de Nossa Senhora da Conceição será realizada de 28 de novembro a 8 de dezembro, com atrações religiosas e culturais
Publicado: 05/11/2026 às 10:54
A abertura será no sábado (28), com concentração dos fiéis às 17h, no Parque Urbano da Macaxeira ( Foto: Weslly Gomes/DP foto)
A 122ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro terá 11 dias de programação no Recife, entre 28 de novembro e 8 de dezembro. A celebração, realizada no Morro da Conceição, na Zona Norte da capital pernambucana, contará com missas, novenário, procissões e apresentações culturais.
A abertura será no sábado (28), com concentração dos fiéis às 17h, no Parque Urbano da Macaxeira. A procissão sairá às 18h em direção ao Santuário do Morro da Conceição. A celebração oficial está prevista para as 19h30, seguida do hasteamento da bandeira, às 21h.
Ao longo dos dias, a programação terá apresentações de artistas como Almir Rouche, Nádia Maia, Dudu do Acordeon, Flávio Victor e padre João Carlos. Também estão previstas as chegadas das imagens peregrinas de Nossa Senhora de Nazaré, no dia 2 de dezembro, e Nossa Senhora das Dores, no dia 7.
No dia 8 de dezembro, data dedicada à Imaculada Conceição, as missas serão celebradas de hora em hora, alternadamente no palco externo e dentro do Santuário, a partir da meia-noite. A procissão de encerramento sairá às 15h do Cais do Apolo, no Centro do Recife, em direção ao Morro.
Confira a programação dos 11 dias de festa:
28 de novembro (sábado)
•17h – Concentração no Parque Urbano da Macaxeira.
•18h – Procissão de abertura.
•19h30 – Celebração de abertura.
•21h – Hasteamento da bandeira.
29 de novembro (domingo)
•Missas no Santuário: 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h.
•Missas no palco: 8h, 10h e 18h.
•19h30 – 1ª noite do novenário.
•21h – Show de Almir Rouche.
30 de novembro (segunda-feira)
•Missas: 7h, 9h, 11h e 14h.
•16h – Missa solene.
•19h30 – 2ª noite do novenário.
•21h – Artistas do Morro.
1º de dezembro (terça-feira)
•Missas: 7h, 9h, 11h e 14h.
•16h – Missa solene.
•19h30 – 3ª noite do novenário.
•21h – Show de Nádia Maia.
2 de dezembro (quarta-feira)
•Missas: 7h, 9h, 11h e 14h.
•16h – Missa solene.
•18h30 – Acolhida da imagem de Nossa Senhora de Nazaré.
•19h30 – 4ª noite do novenário.
•21h – Show de Dudu do Acordeon.
3 de dezembro (quinta-feira)
•Missas: 7h, 9h, 11h e 14h.
•16h – Missa solene.
•19h30 – 5ª noite do novenário.
•21h – Show de Cristóvão Rui.
•22h30 – Show de Flávio Victor.
4 de dezembro (sexta-feira)
•8h – Procissão do Exército Brasileiro.
•9h30 – Missa do Exército Brasileiro.
•19h30 – 6ª noite do novenário.
•21h – Show de Marcelo Pernambucano.
5 de dezembro (sábado)
•Missas no Santuário: 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h.
•Missas no palco: 8h, 10h e 15h.
•19h30 – 7ª noite do novenário.
6 de dezembro (domingo)
•Missas no Santuário: 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h.
•Missas no palco: 8h, 10h e 15h.
•19h30 – 8ª noite do novenário.
7 de dezembro (segunda-feira)
•Missas: 7h, 9h, 11h e 14h.
•16h – Missa solene.
•18h30 – Acolhida da imagem de Nossa Senhora das Dores.
•19h30 – 9ª noite do novenário.
•21h – Show do padre João Carlos.
8 de dezembro (terça-feira) – Dia de Nossa Senhora da Conceição
•Missas no palco: 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h.
•Missas no Santuário: 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.
•14h30 – Concentração para a procissão de encerramento, no Cais do Apolo.
•15h – Saída da procissão.
•19h – Celebração solene de encerramento.