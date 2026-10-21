Tiroteio entre suspeitos e policiais destrói carros no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife

Segundo a PMPE, um efetivo que estava de serviço no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, foi alvo de vários disparos de arma de fogo efetuados por dois indivíduos que estavam em uma moto. Ninguém ficou ferido

Após a troca de tiros no Morro da Conceição, os suspeitos fugiram do local. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Um tiroteio entre policiais militares e dois suspeitos em uma motocicleta atingiu veículos estacionados no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, na noite desta terça-feira (20). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram marcas de bala na lataria dos automóveis e vidros destruídos pelos disparos.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), um efetivo de serviço na base do Koban, modelo japonês de policiamento comunitário adotado pelo estado, foi alvo de diversos disparos efetuados pelos suspeitos que transitavam pela localidade.

Ainda de acordo com a PMPE, por conta dos disparos, os agentes de segurança reagiram a fim de conter o ataque e preservar a integridade física dos militares e da população local.

Após a troca de tiros, os suspeitos fugiram do local. Não houve registro de feridos durante a ocorrência.

Ainda na nota enviada pela PMPE, a corporação destacou que continuará intensificando o policiamento ostensivo e preventivo na área para garantir a ordem pública e combater a criminalidade.

“A corporação reitera o compromisso de seguir atuando de forma firme e permanente diante de qualquer ameaça à segurança da população”, finalizou a nota.